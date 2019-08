Březno - Dramatické utkání třetího kola I. B třídy rozhodl gól až v nastaveném čase. Březno doma dvakrát vyrovnalo a sahalo po třech bodech. V závěru však neproměnilo své šance a Podbořany je připravily o všechny body.

Domácí vstoupili do utkání bez respektu, jenže během pár minut hosté hru vyrovnali a byli pohyblivější. Už v páté minutě se dostali dopředu po levé straně a přihrávku pod sebe uklidil útočník Daniel Zikan do sítě. Postupně si hosté vypracovali další šance a byli nebezpečnější. Další gól ale dát nedokázali. Naopak, byli to domácí, kteří zahrávali ve 30. minutě trestný kop. Na parádní centr do vápna si naběhl David Rezek a hlavou k levé tyči překonal gólmana. Oba týmy se poté snažily strhnout vedení na svou stranu, ale žádný z nich si nedokázal vytvořit stoprocentní gólovou šanci. Do kabin se tak šlo za stavu 1:1.