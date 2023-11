Březenečtí tak mají jistotu, že na jaře je ještě budou čekat záchranářské práce, aby nezahučeli zpět do okresního přeboru. Zdejšího fotbalistu Davida Heřmana úroveň krajské soutěže překvapila. „Oproti okresu je to o dost fyzicky náročnější. A také o hodně kvalitnější. V ostatních týmech hrají kluci, kteří ještě nedávno hráli v dorostech, juniorech v Teplicích a Most. Takže za mě je to kvalitní soutěž na místní poměry,“ přemítá David Heřman.