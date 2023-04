Když se spolu v krajské fotbalové I. B třídě B střetnou Málkov a Ohníč, je to den…

„Co je za naším jarním vzestupem? Měli jsme slušnou zimní přípravu. Co se týče podzimu, tak bych řekl, že jsme doplatili na to, že jsme nováček. Teď konečně sbíráme body a jdeme zápas od zápasu,“ těší Tomáše Boháčka. Je to změna. Tam, kde si na podzim na Málkov vyšlápli, tam teď pláčou. Málkov na jaře zdobí pořádný útok a skvělá defenziva. Ohníč od něj naposledy dostala doma výprask 2:6 a jak už bylo řečeno, tak čtyřikrát se mezi střelce zapsal Boháček.

„Byl to pro mne zápas jako každý jiný. To, že jsem dal čtyři góly je zásluha celého týmu. Zrovna na podzim také proti Ohníči jsem dal těch gólů pět. Nevím, ale asi jsem měl štěstí na tento tým,“ usmívá se Boháček, který se s týmem sune do klidnějších vod vyrovnané tabulky.

„Důležité teď je, že se týmu daří. Ambice jsou určitě jasné, že chceme soutěž udržet a také skončit, na co nejlepším místě,“ dodal střelec. Se současnou formou Málkova by tak záchrana neměla být pouze fikcí.