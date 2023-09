„Samozřejmě Chomutovu stále přeji a pořád ho pozorně sleduju. Teď o víkendu mi to nevyšlo a škoda. Strána (brankář Jan Stránský) dával góla, to muselo být něco. Paráda,“ řekl Deníku Martin Boček, který je v současnosti úspěšným trenérem Černovic, které čeří vody v krajském přeboru.

Dva roky zpátky sám zatápěl soupeřům v divizi právě v dresu Chomutova. Bohužel pak ho zradilo zdraví. „Ale Chomutov má teď opravdu super tým. Škoda, že takový tým nebyl, když jsem tam hrál já,“ chechtá se Boček a dodá: „Chomutov by si minimálně třetí ligu zasloužil a věřím, že se to letos podaří.“

V Chomutově válcují soupeře už i brankáři. Stránský dal gól Meteoru

Po víkendu měl Martin Boček skvělou náladu. Jeho Černovice si venku povodily 4:0 celek Ledvic. V tabulce nejvyšší krajské soutěže jsou třetí za duem Brná a Baník Most-Souš B. „Ale těžký zápas to byl, nic jednoduchého. Nakonec jsem rád, že jsme to dokázali až takhle zvrátit a vysoko urvat, ale rozhodně to snadné nebylo, jak by se mohlo podle výsledku zdát,“ popsal trenér Boček. Jeho Černovice v šesti zápasech nové sezony a vlastně druhé po postupu, urvaly třináct bodů.

„Máme tým na to, abychom hráli horní patra tabulky. To jsem si před sezonou dal za cíl, tak věřím, že se nám to povede. Zatím je to dobré,“ dodal Boček, kterého v následujícím víkendu čeká domácí duel s Jílovým.