První gól, k radosti hlučné skupiny hostujících fanoušků, vstřelili ve 35. minutě hosté. Jejich útok vedený po levé straně zaskočil domácí obranu, a i když se útočník Emil Mikula dostal do těžkého úhlu, dokázal překvapit domácího gólmana a poslal hosty do vedení. Spořice však dokázaly rychle odpovědět. Už za pět minut bylo srovnáno. Daniel Šmok zpoza velkého vápna zamířil k levé tyči a polo-vysokou střelou překonal gólmana Petra Jandu.

Z vyrovnávacího gólu se však domácí netěšili dlouho. Už za dvě minuty vrátil hostům vedení Ondřej Schneider. Po zbytek prvního poločasu už další gól nepadl a tak se čekalo, co domácí v kabině vymyslí, aby dokázali zvrátit nepříznivý vývoj utkání. Jenže hosté si nechtěli nechat ujít vidinu zisku tří bodů. Byli dál aktivní a přes veškerou snahu domácího týmu o vyrovnání to byli oni, kdo se dočkali dalšího gólu. Podruhé se v utkání do střelecké listiny zapsal Emil Mikula.

Vedení hostů o dva góly už nedávalo domácím mnoho naděje na zvrat. Přesto se jim ale podařilo celkem záhy vstřelit kontaktní gól. V 64. minutě se podruhé trefil Daniel Šmok. Hosté se od té chvíle soustředili na udržení jednogólového vedení, ale to se jim nakonec nepodařilo. Již v nastaveném čase srovnal Patrik Kopečný a postaral se o to, že o vítězi a zisku druhého bodu rozhodnou pokutové kopy. Štěstěna se nakonec přiklonila k hostům, kteří byli stoprocentní a zvítězili na penalty 5:4. Spořicím tak zůstal jeden bod, který ale pro ně, s ohledem na vývoj utkání, má velkou cenu. V tabulce se Spořice propadly na sedmé místo, těsně před osmé Ervěnice. Klášterec je jedenáctý.

1. FC Spořice – SK Plaston Šluknov 4:4 (1:2) pk 4:5

Branky: 40 a 64. Šmok Daniel, 84. Dvořák Samuel, 91. Kopečný Patrik – 35. 55. 68. Mikula Emil, 42. Schneider Ondřej. Rozhodčí: Plzák, Davignon, Karásková. ŽK: 1/5. Diváci: 50

1. FC Spořice: Zajíc Miloslav – Zvánovec Lukáš (41. Fořt Jan), Broum Rostislav, Eleš Jindřich, Šlachta Jakub, Kopečný Patrik, Hašek František, Dvořák Denis (77. Vlček Vladislav), Dvořák Samuel, Faltus Milan, Šmok Daniel

SK Plaston Šluknov: Janda Petr – Zabilka Daniel, Dobeš Jakub, Schneider Ondřej, Mikula Emi, Pham The Chuyen, Mládek Jiří, Čurgali Ladislav, Holešovský Antonín, Didi Radek, Bartoš Ondřej

Další výsledky našich zástupců v I. A třídě:

SK Ervěnice-Jirkov – FK Bílina 3:1 (1:1)

FK Dobroměřice – FK Klášterec n.O. 7:1 (3:0)

Tabulka I. A Třídy:

1 FK Dobroměřice 12

2 SK Viktorie Ledvice 12

3 FK Český Lev Neštěmice 10

4 SK Roudnice n.L. 8

5 SK Plaston Šluknov 8

6 TJ Střekov 7

7 1. FC Spořice 7

8 SK Ervěnice-Jirkov 6

9 FK Rumburk 6

10 FK Chuderov 6

11 FK Klášterec n.O. 6

12 SK Černovice 5

13 FK Bílina 3

14 TJ ČSAD Libouchec 3