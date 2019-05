1. FC Spořice doma smetly SK Havran Kryry 16:0

Spořice – Tým Spořic se na jaře dostal do skvělé formy. Ještě nepoznal co je to prohrát a jen dvakrát remizoval. Všech sedm dalších zápasů Spořice vyhrály. Postupně se tak propracovaly až do čela průběžného pořadí a jsou vážným kandidátem na postup.

Už od samého začátku se hrálo na jednu branku. Hosté se dostávali na polovinu soupeře jen při výkopech gólmana. Dostat se do zakončení, to bylo pro Kryry v podstatě nemožné. Spořice dobře kombinovaly a jejich náběhy za obranu na pomalé hráče Kryr platily. Chvilku domácím trvalo, než se naučili přelstít ofsajdovou past hostů a pak spustili brankostroj. První gól padl už ve čtvrté minutě. Jako první prostřelil brankáře Kryr Josefa Vágnera Ladislav Kešner. Pak už se v podstatě valila lavina útoků na branku hostů nepřetržitě. Druhý gól domácích přidal v osmé minutě Jaroslav Holman. Pak přišla série několika nedotažených akcí, ale ve 21. minutě se dokázal střelecky prosadit Lukáš Zvánovec. O minutu později lovil gólman hostů míč ze sítě počtvrté. Tentokrát ho překonal Daniel Šmok. Po deseti minutách si připsal další střelecký zářez Šmok. Spořice se gólově namlsaly a nechtěly v žádném případě svého soupeře šetřit. Hosté už působili odevzdaně, ale kdykoliv to bylo jen trochu možné, snažili se o protiútok, ale na dostřel domácí branky se však většinou ani nedostali a míč ztráceli již hluboko v poli. Ve 38. minutě se do střelecké listiny zapsal Aleš Pěnička a skóre prvního poločasu uzavřel ve 42. minutě svou druhou brankou v utkání Kešner. Superliga malé kopané: V úterý vyráží Most do Příbrami Přečíst článek › Ve druhém poločase pokračovala hra na jednu branku. Jako první navýšil skóre ve 47. minutě Milan Faltus . Domácí si dál v tréninkovém tempu zkoušeli různé koncovky. některé vyšly, někdy je vychytal hostující gólman. V 52. minutě dal svou třetí branku v utkání Kešner a za stavu 9:0 vystřídal. Gólové žně však pokračovaly dál. V 53. minutě se opět prosadil Pěnička a v 61. minutě opět Šmok, který tím dovršil hattrick. Za další dvě minuty už Kryry prohrávaly 12:0. Svou druhou branku v utkání vstřelil Milan Faltus. Ten se zřejmě tímto gólem namlsal a zápis do listiny střelců si zopakoval v 63. minutě. Pak ho v roli koncového hráče vystřídal Martin Vašina, který coby střídající hráč rozšířil počet střelců. Po něm se opět o slovo přihlásil Faltus a jako druhý domácí hráč docílil hattrick. To mu však bylo málo a tak skóroval ještě jednou v 72. minutě. To už vedli domácí neskutečných 15:0. Jako poslední se gólově prosadil Patrik Kopečný. Ten svým zásahem upravil konečný stav na 16:0. Spořice si připsaly do tabulky další tři body a jsou v čele průběžného pořadí s náskokem tří bodů před druhým Vroutkem. Ještě o bod méně ztrácí třetí Bílina. 1. FC Spořice – SK Havran Kryry 16:0 (7:0) Branky: 4. 42 a 52. Kešner Ladislav, 8. Holman Jaroslav, 20. Zvánovec Lukáš, 21. 31. 61. Šmok Daniel, 38. a 53. Pěnička Aleš, 47. 63. 69. a 72. Faltus Milan, 67. Vašina Martin, 79. Kopečný Patrik

Rozhodčí: Stupka, Materna Holly. ŽK: 1/0. Diváci: 70 1. FC Spořice: Hanuš – Zvánovec, Broum (46. Kopečný), Drbohlav, Kešner (46. Fořt), Pěnička, Dvořák D., Holman, Dvořák S. (46. Vašina), Faltus, Šmok SK Havran Kryry: Vágner – Lávička, Vysočanský, Nítek, Kamír, Nesvadba, Grzywacz, Toth, Uhliar (58. Kodejš), Nováček, Kvapil

Autor: Jaroslav Průša