„Z Varnsdorfu se mi odchází těžce. Pan Gabriel mi dal šanci, kterou by mi ve fotbale třeba nikdo nedal. Nikdy mu to nezapomenu,“ přiznal ex-varnsdorfský kouč David Oulehla.

Neodolal jste nabídce ze Žižkova. Bylo těžké se rozhodnout?

Bylo to velmi těžké rozhodnutí. Ve Varnsdorfu jsem byl hodně spokojený, vybudovali jsme si určitou pozici. Mám rád místní klub a lidi ve Varnsdorfu. S panem Gabrielem se mi pracovalo velmi dobře. Nebyl jsem v lehké situaci, navíc to šlo všechno hodně rychle.

Co hrálo ve prospěch nabídky ze Žižkova?

Žižkov je tradiční klub s velkou historií. Některé lidi znám, kdysi jsem tam působil. Je to jiný tým. Noví hráči, jiné věci. Člověk zase zažije něco jiného. Získám novou zkušenost.

Jak na váš odchod reagoval sportovní ředitel Varnsdorfu Vlastimil Gabriel? Nepřemlouval vás?

Volal jsem mu, že mě oslovil Žižkov. A že tam pojedu na schůzku. Všechno věděl. Nikdy nejednám lidem za zády. A rozhodně to nedělám takovým lidem, kteří pro mě něco udělali. Pan Gabriel mi dal šanci, kterou by mi ve fotbale třeba nikdo nedal. Nikdy mu to nezapomenu. Proto jsem i cítil určitý tlak udělat správní rozhodnutí. Abych nikoho nepoškodil. Nakonec jsem se rozhodl odejít do Žižkova. Byl jsem pod smlouvu. Pan Gabriel mi řekl, že se pobaví o možnostech. Nakonec jsme se dohodli.

Ve Varnsdorfu jste strávil dva a půl roku. Jak na to vzpomínáte?

Nevím…opravdu nevím. Pracovali jsme nejlépe, jak jsme uměli. Někteří kluci se posunuli do ligy, nemám z naši práce špatný pocit. Spoustu věcí se mohla udělat lépe. Jestli jsme naplnili očekávání? To musí vyhodnotit sám pan Gabriel. Určitě jsme pracovali nadoraz. Poznal jsem zde fajn lidi a vždy se rád přijedu do Varnsdorfu podívat. Chtěl bych poděkovat kolegům v klubu, ale i ostatním za podporu. Do dalších let přeji Varnsdorfu jenom to nejlepší.

Měl jste čas své rozhodnutí oznámit samotným hráčům?

S nejstaršími hráči jsem neustále v kontaktů. Není čas se se všemi rozloučit osobně. Nečekal jsem, že v zimě odejdu. Komunikace mezi námi proběhla přes skupinu, kterou má celý tým.

Společně s vámi odchází kondiční trenér Jan Filip. Co váš asistent Radek Porcal?

Je pravda, že Honza jde se mnou. Udělal kus práce, zvykl jsem si na něj. Je z něj dobrý trenér. Chtěli jsme i Radka Porcala, ale ten měl nakonec více důvodů zůstat ve Varnsdorfu. Musím mu také hodně poděkovat. Někteří lidé mi budou hodně chybět, ale takový už je fotbalový život.

Už jste zmínil, že jste na Žižkově kdysi působil. Teď je ale klub v dobré kondici, ne?

Ano. Nový majitel klub stabilizoval a hodně zvedl. Má i do budoucna další plány, které jsou zajímavé. Uvidíme, co se z toho povede.

Jaké ambice budou mít Žižkov v jarní části?

Je zde kvalitní tým. Myslím si, že má sílu atakovat nejvyšší pozice.