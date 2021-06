Pod televizní věží se řeší hromada problémů. Problémy s chátrajícím stadionem, žádná pomoc od zastupitelů Prahy 3, kteří stadion nechtějí prodat Martinu Loudovi. Majitel klubu reagoval, chce klub prodat. „Je to čistě rozhodnutí majitele. Já doufám, že se tady druhá liga hrát bude, Viktorka do ní prostě patří,“ má jasno bývalý obránce Varnsdorfu nebo Teplic.

Honzo, jak zatím hodnotíte vaše půlroční působení ve Viktorii Žižkov?

Nevyšlo mi to jako hráči, takže teď to mám nastavené tak, že se chci posouvat jako trenér. Tohle byla velká výzva a krok dopředu. Ve Varnsdorfu jsem byl dlouho, mám tam rodinu, kamarádi. Přesto jsem cítil, že už bych potřeboval změnu. Takže když se Davidovi naskytla možnost jít na Žižkov, oslovil mě, jestli bych do toho nešel s ním. Tak jsem neváhal. Velká změna je hlavně v cestování. Tím, jaká je tady situace, máme momentálně sídlo na Střížkově a dojíždíme na okolní hřiště. Jsme často na cestách. Život v Praze je fajn, ale doma budu vždycky ve Varnsdorfu.

Kolo před koncem letošního ročníku jste na čtvrtém místě. Během jarní sezony měl prý David Oulehla nůž na krku. Je to pravda?

Já tedy o žádném ultimátu zprávy nemám. Výsledkově jsme určitě nezačali dobře, ale postupem času se to zvedlo. Kluci skvěle pracují a každým zápasem jdeme nahoru. Máme tady kvalitní tým. Myslím, že Viktorka patří na ty nejvyšší příčky. Vzhledem k tomu, co se v klubu děje, nebude čtvrté nebo páté místo žádnou ostudou. Právě naopak.

Viktorka aktuálně neřeší výsledky, ale problémy se stadionem, které můžou vyústit v neudělení druholigové licence.

Situace je taková, jaká já. My s tím bohužel nic neuděláme. Záleží, jak se domluví naše vedení s městem. Našim úkolem je předvádět hezký fotbal a dělat výsledky. Troufnu si říct, že se nám to v poslední době daří.

Zápas proti svému Varnsdorfu už máte za sebou, doma jste vyhráli 1:0. Jaké to bylo?

Na zápas jsem se těšil, poprvé jsem stal proti klukům na druhé straně. Chtěl jsem vyhrát, to se povedlo. Varnsdorf předvedl výborný výkon. Kdyby zvládl lépe některé situace, mohl tady klidně bodovat. S klukama jsem neustále v kontaktu, často jezdím domů. Když mám volno, tak chodím na každý zápas. Varnsdorfu budu vždycky fandit, pokud nebude hrát proti nám (smích).

Angažmá na Žižkově je bohužel spojené s celorepublikovou pandemií koronaviru.

Nás to naštěstí tak úplně nezasáhlo. Samozřejmě to neustále testování je pro většinu nepříjemné, ale jinak jsme jeli podle plánu. Až na dvě výjimky se nám od zimy koronavirus úplně vyhnul, za to jsme samozřejmě rádi. Měli jsme pohromadě kompletní tým a mohli se připravovat na sezonu.

Ještě se vrátíme k situace se stadionem. Majitel Martin Louda chce klub prodat. Jak jste to vzali?

Víme to chvilku, je to čište rozhodnutí majitel. Vedení má teď nějaký čas na to, abychom se udrželi ve druhé lize a získali licenci. Nikdo neví, jak to dopadne. Věříme, že druhá liga na Viktorce zůstane, protože tam patříme.

Slyšel jsem, že jste prý měli problémy s výplatou. Bylo všechno v pořádku?

Na tohle můžu odpovědět úplně v klidu. Za dobu, co jsme v klubu, nebyl problém. Peníze vždy dorazily.

Co bude po sezóně? Chtěl byste pokračovat na Žižkově?

Moc rád bych tady zůstal, uvidíme, jaká bude situace. Fotbal miluju a určitě v něm budu pokračovat, když bude o mě zájem. Kdyby bylo nejhůř, tak jsem připraven jít jako každý normální člověk do práce.

Když to všechno shrneme, tak nelitujete toho, že jste do Prahy odešel, viďte?

Nelituju žádného rozhodnutí ve svém životě. Takhle mělo všechno být, jsem rád, že jsem to šel zkusit. Je to pro mě velký výzva a velké zkušenosti. Troufnu si říct, že ty tři roky, co jsem s Davidem, mě posunulo jako trenéra. Kdybych s ním nešel do Prahy, vím, že bych litoval. Já mám prostě rád výzvy.