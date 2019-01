Chomutov – Zápas čtvrtého kola Divize skupiny B přinesl fotbalistům FC Chomutova cenné tři body, když doma dokázali nejtěsnějším rozdílem zdolat favorizovaný tým FK Zbuzany 1953.

Utkání začalo náporem hostů. Chomutov se převážně bránil a vyrážel k občasným protiútokům. Po bezbrankovém poločase se ve druhé půli míč odrazil k Bočkovi, který vsítil vítězný gól Chomutova. Kdo čekal otevřenou hru, ten se mýlil. Hra domácího týmu vycházela z hlubokého obranného bloku a defenzivní povinnosti si bezezbytku plnil i hrotový útočník Martin Boček.

Hosté se neustále tlačili před pokutové území domácího týmu, ale obrana Chomutova je až k brance příliš nepouštěla. K vážnému ohrožení gólmana Radima Švejdy tak docházelo jen sporadicky a to hlavně při standardních situacích. Vyloženou šanci si však během prvního poločasu nedokázal vytvořit ani jeden tým a tak se šlo do kabin za bezbrankového stavu.

Druhý poločas navázal na ten první. Zbuzany převážně tvořily hru a operovaly před hranicí velkého vápna. K ohrožení domácí branky však docházelo převážně jen střelami z uctivé vzdálenosti. Chomutov kontroval brejky. Velkou šanci spálil Tomáš Janošík, kterého skvěle uvolnil Boček.

Pak však přišla 56. minuta. Odražený míč se před velkým vápnem ocitl na kopačce Bočka a ten otevřel skóre. „Když jsem se dostal k míči, tak jsem myslel, že to dám ještě do strany. Pak jsem si to posunul do středu, otevřel se mi prostor a tak jsem zavřel oči, napálil to a díky teči z toho byl gól.“ Popsal branku Boček. Zbuzany se po zbytek zápasu snažily o vyrovnání, ale naopak, mohly dostat další gól, když z brejku jen těsně minul branku Lukáš Svoboda.

FC Chomutov – FK Zbuzany 1953 1:0 (0:0)

Branky: 56. Martin Boček

Rozhodčí: Pálek, Hodk, Volf. ŽK: 5/3. Diváci: 120

FC Chomutov: Švejda – Kubík, Hána, Gedeon, Janošík (73. Myšička), Hyneš (90. Rohla), Klimeš, Kunart, Svoboda Lukáš, Svoboda Tomáš (82. Zahradník)

FK Zbuzany 1953: Víšek – Maleček, Matějka, Dosoudil, Karda, Kejha (70. Čtvrtníček), Ježdík (61. Kordiak), Lička, Laušman, Kalod, Přeučil (83. Ksandr)

Pozápasový rozhovor s ternérem FC Chomutov Ladislavem Dosanským:

Ve čtvrtém kole Divize skupiny B čekal doma fotbalisty FC Chomutova těžký úkol. Zastavit a obrat o body dosud suveréní tým FK Zbuzany 1953. V sestavě Zbuzan je hned šest hráčů s ligovou zkušeností a už to samo o sobě budilo respekt. Chomutov ale zvládl úkol na jedničku a pod vedením trenéra Ladislava Doksanského (na snímku) zvítězil 1:0.

S jakou taktikou jste šli do zápasu?

Na přípravu jsme měli hodně času, protože poslední utkání s Rakovníkem jsme předehrávali už ve středu minulý týden. Taktika byla jasná, hrát z hlubokého bloku a to se nám dařilo. Je to možná zvláštní, ale nám vyhovuje, když nkdo chce proti nám hrát opravdový fotbal.

Jste dobrá parta, jak se vám podařio takový kádr?

Hrajeme spolu už nějakou dobu a kluci hrát chtějí. Dnes předvedli výborný výkon a navíc bylo vidět, že do toho dali i srdíčko.

Nelitoval jste trochu ty neproměněné šance Jánošíka a Lukáše Svobody?

Já si myslím, že je potřeba být pokorný. Ano, mohlo to být 3:0, ale také jsme mohli dostat čtyři góly. Oni měli také několik šancí, ať už po vyhraných hlavičkových soubojích, nebo při zakončení z nebezpečných skluzů.

Bezchybný výkon předvedla obrana?

Nejen obrana, všichni na hřišti. Bránil i Martin Boček a vzájemě si pomáhali.