FC Chomutov – SK Štětí 5:5 pk 5:4 (2:3)



Branky: 42. Dolechek Danyil, 44. Šourek Ladislav, 46. Svoboda Lukáš, 78. Chaloupka Marek, 88. Kubík Vojtěch – 8. 45. 71. Müller Miroslav, 26. 85. Vokoun Jiří. Rozhodčí: Míč Vojtěch, Šimeček Libor, Kyncl Tomáš. ŽK: 0/4. Diváci: 0.

FC Chomutov: Švejda Radim – Mužík Jan (53. Jelínek Radek), Janošík Tomáš (46. Svoboda Lukáš), Kunart Tomáš, Chaloupka Marek, Kubík Vojtěch, Kibal Radek, Klimeš Michal, Dolechek Danyil, Šourek Ladislav, Boček Martin.

SK Štětí: Fary Pavel – Neuman Jiří, Janovský Lukáš, Čada David, Brůža Adam, Polák Marek, Mencl David (65. Pícha Jakub), Vokoun Jiří (89. Hamada Ondřej), Belák Tomáš (81. Vacek Jiří), Slanička Rudolf, Müller Miroslav.



Štětí dokázalo získal ze sedmi utkání pouhé tři body. To Chomutov jich měl před zápasem na kontě dvanáct. Z pohledu sázkaře tak byli domácí před zápasem jasným favoritem. Jenže od první minuty byli lepší hosté a šli už v osmé minutě do zaslouženého vedení. Domácí se jen pomalu dostávali do tempa a především v prvních minutách působili až zakřiknutým dojmem. Do branky domácích se tentokrát postavil Radim Švejda. V záloze pak absentoval Patrik Gedeon a na lavičce zůstal i rtuťovitý Lukáš Svoboda.

Po čtvrt hodině hry se přece jen Chomutov začal dostávat do hry. Jenže hra domácích dopředu zároveň dávala víc prostoru hostujícím útočníkům. Ti znovu zahrozili ve 12. minutě, kdy se dostal k nebezpečné střele Jiří Vokoun a byly z toho dva rohové kopy. Chomutov na to odpověděl útokem po pravém křídle, ale ani domácí nedokázali využít dva rohové kopy, které si díky tomu vybojovali. Následující útok hosté zastavili jen za cenu faulu a tak se konečně dostal také k zakončení Martin Boček. Jeho hlavička však šla nad branku.

Poté se opět dostali ke slovu hosté. Vybojovali si roh ale střele Vokouna chyběla přesnost. Ani domácí však další šance nevyužili. Střely Michala Klimeše i Danyila Dolechka šly mimo brankovou konstrukci.

Ve 26. minutě se po kolmé přihrávce za obranu dostal sám před Švejdu Vokoun a nezaváhal. Hosté vedli o dvě branky a s Chomutovem to nevypadalo dobře. Hosté hýřili aktivitou a měli několik dalších šancí. Domácí se jen s obtížemi dostávali dopředu. V závěru prvního poločasu se jim však až nečekaně rychle podařilo vyrovnat. Nejprve hlavičkoval po trestném kopu Boček. Jeho střelu stihl gólman Pavel Fary vyrazit, ale na dorážku Dolecheka už nestačil zareagovat. O dvě minuty později pronikl po pravém křídle až před velké vápno Ladislav Šourek a jeho střela z ostrého úhlu překvapivě zapadla skrz nohy gólmana Fary do brány. Jenže z následujícího protiútoku si vzali hosté vedení opět zpět. Už v nastaveném čase pronikl středem hřiště Miroslav Müller a na jeho střelu k levé tyči Švejda nedosáhl.

Po změně stran hra Chomutova očividně ožila. Na levé straně útoku se objevil Lukáš Svoboda a byl to právě on, kdo po několika minutách vyrovnal. Hra se začala přelévat od branky k brance a oba týmy se snažily strhnout vítězství na svou stranu. Jak hosté, tak domácí si vytvořili několik příležitostí, ale jak David Čada, tak Adam Brůža se v koncovce neprosadili. Obdobně se vedlo i Martinu Bočkovi. Chomutov byl v těchto fázích hry aktivnější a gól visel ve vzduchu. Další šanci měl Dolechek, ale také neuspěl. Nakonec to byli hosté, kteří opět strhli vedení na svou stanu. V 71. minutě se do brejku dostal Müller a s přehledem zakončil.

Domácí to však nevzdali. Velkou šanci na vyrovnání měl po dvou minutách střídající Radek Jelínek, ale gól z toho nebyl. Ten přišel až za pět minut. Na centr z levé strany si naskočil Boček a hlavou posunul míč na číhajícího Marka Chaloupku, který Faryho prostřelil . Domácí se poté snažili o vítězný gól, ale pět minut před koncem základní hrací doby jim utekl Vokoun a hosté už po čtvrté v utkání vedli. Po třech minutách zahrávali chomutovští další roh. Na centr Lukáše Svobody si naběhl Vojta Kubík a jeho lob skončil v síti.

I přesto, že rozhodčí nastavil pět minut, tak už žádná branka nepadla. O vítězi tak musely rozhodnout penalty. Ve třetí sérii poslal míč nad Rudolf Slanička, jenže po něm neproměnil ani Ladislav Šourek a vrátil hosty do hry. Rozhodla až šesté série, kdy Klimeš proměnil a Čadu gólman Švejda vychytal. Chomutov získal po dramatickém boji i druhý bod i když v zápase stále jen dotahoval vedení soupeře.