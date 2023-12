Zahrát si proti zkušenému exreprezentantovi Patriku Gedeonovi a podzimnímu mistrovi z divizního chomutovského áčka? Taková byla rozlučka s podzimem mladíků kategorie U14 fotbalového Chomutova.

Chomutovští fotbaloví mladíci po zápase s áčkem. | Foto: FC Chomutov

„Jsme moc rádi, že vybraní hráči A-týmu přijali naši výzvu. Hráli jsme dvakrát 35 minut, náš soupeř nastoupil v systému 8+1 a dali nám zabrat. Kůži jsme nedali lacino a jak se říká: Každý chvilku tahá pilku,“ popsal Dominik Majer, trenér chomutovské U14.

„My jsme soupeře překonávali krásným kombinačním fotbalem, dávali hezké góly. Soupeř nás ohrožoval dlouhými nákopy, měli rychlostní převahu a těžili de facto jen z toho, ale i to je fotbal. Myslím si objektivně, že jsme byli jednoznačně lepším týmem, ale kousek toho štěstíčka nám chyběl. Teď vážně. Bylo to moc fajn, všichni si to užili a rozhodně jsme nezaostávali,“ smál se Dominik Majer, který se svým výběrem hrál na podzim Českou divizi žáků.

„Zatím jsme na desátém místě z osmnácti celků. Ale neřešíme výsledky, nýbrž hru,“ poukázal Majer.

Jak vystoupení chomutovského mládí komentovali hráči prvního týmu? „Do zápasu jsme šli s jasnou taktikou a tou bylo vítězství! Úvodem utkání jsme byli zaskočeni hrou a nasazením soupeře. Na klucích z U14 je vidět, že do budoucna se A-tým nemá čeho bát. Nakonec jsme ale potvrdili naši neporazitelnost a s tím jsme velmi spokojeni,“ přidal svůj pohled fotbalista Tomáš Kunart, který se svým týmem vede po podzimu Divize B s náskokem deseti bodů na druhý pražský Újezd.

(fch, vev)