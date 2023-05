/FOTO,VIDEO/ První jarní výhru ukořistili o víkendu fotbalisté březovské Olympie ve Fortuna divizi B. Na svém stadionu navíc přerušili černou sérii s chomutovským FC, který porazili 1:0. Pro Severočechy to pak byla první prohra ve druhé části divizní soutěže.

Olympie Březová - FC Chomutov 1:0 (1:0). | Video: Daniel Seifert

„Neoblíbený soupeř,“ narážel před zápasem na tři prohry s Chomutovem březovský trenér Petr Peterka. Jenže tentokrát se měl chomutovský výběr v čele s exligistou Patrikem Gedeonem, co otáčet, zejména pak v prvním poločase. Březováci totiž nenechali svého soupeře o úvodní minuty dýchat, čímž si vytvořili hned několik slibných šancí.

Tři z nich měl na svědomí záložník František Rusňák, když poprvé sice balon uklidil za záda chomutovského brankáře, ale radost mu překazil signalizovaný ofsajd. Následně další dvě šance mu zmařil fantastickými zákroky právě gólman hostů. Gólově udeřilo až ve 20. minutě, to když Vokáč rozehrál rohový kop nakrátko s Neudertem, když jeho centr poslal hlavou Petr Peterka do náruče brankáře hostů, kterému projel překvapivě balon mezi nohama do branky.

Posléze se zapojili do hry i hosté, když největší šanci na vyrovnání měl Mohamed Nabe, ale jeho střelecký pokus vytěsnil mimo tři tyče brankář Olympie Tomáš Martinec. Naopak na druhé straně pak vystrašil chytrým obloučkem brankáře Chomutova Dan Martinec.

„Měli jsme vést po prvním poločase 3:0, šance jsme na to měli,“ řekl k prvnímu dějství Peterka. Po změně stran Chomutov přeskupil řady a domácí jedenáctku zatlačil, vytvořil si několik šancí, ale ty ke kýženému vyrovnání nevedly. Březová tak ubojovala velmi cennou výhru, které pro ni byla jedenáctou v soutěži. „Soupeř po změně stran přeskupil své řady, zatlačil nás, mi mu nabídli dvě, tři šance, ale dokázali jsme zápas ubojovat, ale na druhou stranu jsme si také vytvořili šance,“ oddychl si ještě v hlase Peterka.

A nebylo divu. Pro jeho tým to byl premiérový jarní bodová zisk v domácím prostředí. „Pro nás hodně důležitý bodový zisk, hlavně jsme poprvé konečně bodovali doma,, navíc jsme přerušili neúspěšnou sérii s Chomutovem“ neskrýval radost březovský kormidelník, pro kterého to byla pátá domácí výhra v soutěži.

Březová – Chomutov 1:0 (1:0). Branka: 20. Petr Peterka. Rozhodčí: Mudra. ŽK: 2:4. Diváci: 150. Březová: T. Martinec – D. Peterka, Kravar, Neudert, Kýček – P. Peterka (86. Hora), Vokáč, Kursa, Rusňák (86. Číž) – D. Martinec, Veselý (51. Dubnický).