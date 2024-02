Hosté drželi bezbrankový stav až do 70. minuty, kdy se prosadil urostlý srbský forvard Miloš Kapur. Poté ještě inkasovali další dvě branky a ve Smolově tváři se objevily vrásky. „Narazili jsme na dobrého, běhavého a rychlého soupeře. Bylo to celkem vyrovnané, takový klasický zápas o prvním gólu. Naše hra mohla být daleko lepší. Vadí mi, že jsme se po prvním gólu sesypali, i když tam bylo i nějaké prostřídání a také někteří hráči ze základu chyběli."

Měření sil s o soutěže výše hrajícím sokem otevřelo Chomutovu oči. „Ukázalo nám to třetiligový fotbal. Opět jsme doplatili na koncovku. V divizi si odkážeme vytvořit hodně šancí, i hodně gólů dáváme, ale celou řadu jich neproměňujeme. Když hrajeme proti třetiligovému mužstvu, tak je šancí méně. Musíme být efektivnější, jinak na to budeme doplácet; zkušenější soupeři nás budou trestat. Ukázalo se to už v pohárovém střetnutí s Brozany."

Přehnané závěry ale Smola z porážky nedělá. „Žádná těžká hlava. Musíme pracovat na koncovce. Útočníky máme kvalitní, dali na podzim hodně gólů. Teď už jsme ve fázi, kdy se chceme hodně věnovat tréninkům s balonem, tak se na ni zaměříme. Jen mě mrzí, že ani na jeden přípravný zápas nebyla stejná sestava, pořád někdo chybí. Na druhou stranu je lepší drobné bolístky nechat uzdravit, než aby z nich byl větší problém."

Kromě lepší koncovky by Smola chtěl ještě rychlejší otáčení hry. V duelu s béčkem Teplic mu právě tento atribut chyběl. „Kdybychom to dokázali, vypracovali bychom si více šancí. Je ale pravda, že pak po prostřídání už chyběl Bony a jeho kreativita. Ale takové zápasy jsou super. Střídáme divizní soupeře s těmi třetiligovými. Chceme hráče aklimatizovat na třetiligový fotbal a zároveň chceme, aby nevypadli ze stylu toho divizního. Chceme, aby nás to v přípravě bolelo, abychom si hrábli na dno."

Chomutov má na čele divizní skupiny B desetibodový náskok před Újezdem a Meteorem. Podle Smoly ale ještě není postup do třetí ligy hotový. „Víte, jaká je česká mentalita. Třeba na podzim jsme přijeli do Varů, samá sranda, ha ha ha a v desáté minutě jsme prohrávali. Podobnou facku jsme dostali i v minulosti. Někdy jí je potřeba. Já si to ale pohlídám," slibuje chomutovský lodivod.

Jako bývalý vrcholový sportovec ví, jak hlava funguje; čas od času jeho přístup také nebyl stoprocentní, především v koncentraci a nasazení. „Klukům věřím, jsou charakterově dobří. Kdyby něco, tak zařvu, oni zpozorní, pochopí a zase začnou makat."

Bude potřeba tým pro vyšší soutěž posílit? Odpověď není jednoznačná. „Podle mě je kádr kvalitní. O útoku jsme se už bavili, možná rozšíříme konkurenci. Posilou by byl návrat ghanského stopera Issifa, který za nás hrál minulý rok. Jenže teď zůstal kvůli vízům v Africe a nedaří se nám najít cestu, jak ho sem dostat. On byl soubojový, urostlý. Moc by se nám hodil pro třetí ligu."

V Teplicích Chomutov zkoušel Afričana jménem Poku Kwando. Jak se Smolovi zamlouval? „Neměl čas na aklimatizaci, ani jsem ho moc nechtěl stavět, protože měl za sebou jen jeden trénink. Nemá automatismy, ale levou má šikovnou. Uvidíme, jak bude vypadat v dalších dnech, ale na posily mám větší nároky."