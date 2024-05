/FOTO, VIDEO/ Tak tohle bylo něco! Divizní lídr z Chomutova v neskutečném dramatu, který by snad nevymysleli ani v Hollywoodu, porazil Kladno 2:1. Na chomutovském stadionu to viděla neskutečná návštěva 1 843 diváků. Domácí rozhodli z poslední akce, v páté minutě nastavení, kdy brankáře Smrkovského propálil Filip Schreiner. V ten moment chomutovský stadion málem spadl. Filipa Schreinera spoluhráči málem umačkali. V následné strkanici pak ještě vyfasovali červené karty domácí kouč Tomáš Smola a kladenský trenér brankářů Jaroslav Tesař.

Filip Schreiner dal právě rozhodující gól a spustil euforii a vlnu emocí.

Přesně po půl hodině hry vyvolal davovou euforii svým dalším gólem chomutovský snajpr Daniil Doleček, který po dvou neúspěšných pokusech spoluhráčů nakonec míč dotlačil za brankáře Smrkovského. Radost trvala přesně sedm minut, protože pak hosté srovnali Kolářským. Na další gól se čekalo přesně do 95. minuty, ale fotbal bavil. Pořád se něco dělo. Extrémně horko bylo Chomutovu mezi 80. a 90. minutou, kdy Kladno sypalo před brankáře Švejdu jednu standardku za druhou. Domácí bojovníci odolali, jeli na krev. Někteří ukázali dvoje plíce. Kladno mělo zařazenou stejnou rychlost. Oba celky chtěly vyhrát. Nakonec celé drama rozseknul Schreiner. V ten moment nebylo na stadionu slyšet vlastní slovo.

„Řval jsem na Filipa, ať mi to přihraje, on vystřelil, tak si říkám, co to dělá a nakonec dal góla. Krása,“ smál se střelec první branky Daniil Doleček a plácal po zádech spoluhráče Schreinera.

Chomutov má teď na čele tabulky na druhé Kladno devítibodový náskok. Hraje se ještě šest kol, ve hře je tak osmnáct bodů, ale to už by musela parta ze severu Čech zbytek zápasů odehrát bez kopaček, aby si tohle nechala vzít. „Troufám si říct, že už to urveme, že už si to nenecháme utéct. Ale pozor, my nezvolníme, pojedeme naplno až do posledního kola. Až bude všechno jasné, tak to samozřejmě bude krásná úleva,“ řekl hrdina pátečního večera Filip Schreiner.

Trenér Tomáš Smola bujaré oslavy a radost na hřišti neviděl, po červené kartě zmizel v útrobách stadionu. „Zápas ve velké intenzitě na obou stranách. Kladno se snažilo od brankáře hrát konstruktivně. My jsme šli do presinku, věděli jsme, co budou hrát a řekli jsme si na začátku, že si zkusíme jak to bude vypadat. Když jsme viděli, že nám to vychází, tak jsme do toho šlapali celý zápas. Někteří kluci si fakt hrábli, ale na to jsem je připravoval, protože tyhle zápasy se takhle prostě hrají. Není to zkrátka jen o fotbalovosti, ale také o soubojovosti, střelami na branku, šancemi. Tohle dneska bylo na naší straně. V závěru to byl šťastný gól, ale myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli,“ hodnotil chomutovský lodivod Tomáš Smola.