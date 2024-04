Hle, jaký má vliv kapitánská páska na probuzení střelce. Chomutovský Jan Kopta šel do zápasu s Březovou jako kapitán a hned se po čtyřech hluchých duelech chytil brankou, kterou pomohl k porážce soupeře 3:0. Pásku převzal po zraněném Vojtovi Kubíkovi, kterému hned s úsměvem vzkázal: Už jí zpátky nedostane.

Chomutovští fotbalisté (v modrém) v pátečním duelu s Březovou. | Foto: Ladislav Chlíbek

Kopta se v jarních zápasech ne a ne prosadit. A tak trenér Tomáš Smola, když vypadl pro zranění kapitán Vojtěch Kubík, udělal zajímavý tah: „Už dva týdny zpátky jsme se spolu bavili. Říkal jsem mu, ať je trpělivý, že to přijde. Musí se odrazit od nějaké bojovnosti. Den před zápasem jsem si odchytl Marka Chaloupku, který je po Vojtovi druhý služebně nejstarší. Správný kapitán by měl být on, ale říkal jsem mu, že chci, aby byl Kopťák, protože vím, jak je na tom povahově a že mu to může jen pomoci. Odehrál velmi dobré utkání, dal gól a snad v tom bude pokračovat,“ popsal trenér pro klubový web.

Šikovnému útočníkovi, který svými góly v nedávné minulosti vystřílel postup do třetí ligy sousedovi z Baníku Most, páska ihned „zachutnala“. „Podle mého mi trenér dal pásku kvůli tomu, abych se chytil. Tímto bych chtěl Vojtovi vzkázat, že už jí zpátky nedostane,“ smál se střelec Kopta. Tak levné to mít nebude.

„Nenechám mu ji jen tak zadarmo. Jak bude zase ve formě, tak mu jí určitě seberu,“ smál se Kubík na Koptovu narážku. Ale pak zvážněl: „Jsem hrozně rád, že se zvládl zápas a co se týče pásky, tak je mi jedno, kdo bude kapitán, hlavně ať se vyhrává. Já se teď hlavně musím dát zdravotně dohromady. Třeba mi pak Honza koupí pivko,“ dodal Vojtěch Kubík. Zkrátka, i to ilustruje pohodu, která v chomutovském týmu panuje – zdravá legrace, týmovost a v očích jediný cíl – postup!