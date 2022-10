Oba celky se spolu střetnou po dvaceti letech. Naposledy totiž spolu uhráli bezbrankovou remízu v roce 2002, tehdy v rámci druhé ligy. Jihočeši měření sil s divizním protivníkem neberou na lehkou váhu. Potřebují si totiž zvýšit sebevědomí do bojů v elitní lize, kde jim zatím patří nelichotivá předposlední příčka.

"Přiznám se, že jsem měl o poháru trochu jinou představu. Takovou, že šanci dostanou hráči širšího kádru, teď se ale opravdu musíme zaměřit na zvýšení kvality a sebevědomí. Možná si tedy ještě přeskládám myšlenky, musíme tam jet ale stoprocentně koncentrovaní a chytit se nějakým dobrým výsledkem. Uděláme všechno pro to, aby to tak bylo," řekl na klubovém webu Dynama trenér Jozef Weber. Severočeši jsou na tom podobně. Do divizní sezony se rozjeli jako králové, ale poslední dvě utkání prohráli. Budou chtít favoritovi zatopit. Vstupné na lákavý duel je 90 korun.

"Klub si váží těch nejvěrnějších fanoušků, a tak se rozhodl všem permanentkářů dát vstup na utkání zadarmo. Jedná se o další zvýhodnění příznivců, kteří si pořídili klubovou kartu. Stačí ji u vstupu ukázat. Vzhledem k tomu, že ve stejný den hrají také hokejoví Piráti, bude fanouškům umožněn vstup i na druhý poločas. Cena lístků bude stejná, brány stadionu budou otevřeny," informuje vedení chomutovského klubu. Jak nakonec tohle nerovné měření sil dopadne?

Za hvězdou, kterou srazil koronavirus: Brousek Gedeon (ne)byl duší Chomutova