„Posledních pět zápasů chodím jen na předzápasové tréninky a paradoxně mi to tam začalo padat. Takže u mě to bude asi tak, že čím méně trénuji, tím víc gólů dávám. Ale jak už někde říkal Gedy, tak bez prášků na bolest ani nezavážeme kopačky. Stáří se na nás začíná podepisovat, ale máme z toho s Gedym srandu, protože jsme lehcí narkomani,“ řekl nedávno se smíchem v rozhovoru pro klubový web Martin Boček.

Chomutovský veterán a střelec Martin Boček.Zdroj: Deník

Jenže zatímco Boček s velkou pravděpodobností rozjede novou sezonu za Chomutov v divizi, tak jeho obdivovatel Jan Kopta si letos vybojoval s Mostem postup do třetí ligy. Sezonu navíc zakončil hattrickem, kdy pomohl rozebrat Slaný 7:1.

„Sladká tečka. My jsme věděli, že dnes už nemusíme, postup jsme měli již v kapse, ale stoprocentně jsme chtěli kvůli fanouškům a hlavně kvůli nám. Poslední zápas sezony nikdo prohrát nechce. Že padlo tolik branek, to je skvělé,“ usmíval se v sobotu večer kanonýr Jan Kopta.

Ten osobně má rád drama. Jako sportovce by ho nenaplňovalo, kdyby pět kol před koncem soutěže měl už s týmem postup v kapse. „Mně by nevadilo hrát o postup klidně ještě dneska. Já mám rád prostě drama až do konce,“ přidal svůj pohled Kopta. Bude v Mostě i další sezonu? „Na to je ještě brzy se ptát, sedneme si tady a budeme se bavit,“ usmál se s neurčitou odpovědí snajpr, jehož góly významně pomohly k postupu.