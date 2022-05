Před týdnem Chomutovu přerušil pětizápasovou sérii bez porážky Most, Stránský inkasoval tři branky, což je pro něho nezvyklý počet. Z porážky se ale mužstvo z dolní poloviny tabulky oklepalo a na Karlovarsku uspělo. „My si po Mostu řekli, že je potřeba to hodit za hlavu. Míváme dva rozdílné poločasy, jeden horší, jeden lepší, ale že jedeme dál. Ale styl se snažíme hrát pořád stejný; chceme hrát kombinační fotbal po zemi, prostě to moc nezvedat, pokud to není nutné.”