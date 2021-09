/FOTOGALERIE, OHLASY/ Dalším kolem pokračovala fotbalová Divize B. Štětí v něm přivezlo remízu 1:1 ze Slaného.

Zápas Baníku Most-Souš s celkem Dobříše. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

„Po prvním poločase jsme si brousili zuby na tři body. V prvních 45 minutách se nabízelo mnoho příležitostí, které kdyby se využily, tak jsme do kabin nemuseli odcházet jen s jednobrankovým vedením. Několikrát jsme na branku soupeře postupovali v přečíslení ať už pět na tři nebo čtyři na dva, ale dotáhnout až do konce se nám to nepovedlo,“ mrzelo trenéra SK Štětí Josefa Jarolíma.