Říct o Chomutovu, že to byla jízda, není vůbec přehnané. Vždyť soubor trenérů Tomáše Smoly a Ladislava Doksanského nezažil v patnácti zápasech porážku – urval dvanáct vítězství a tři remízy. To je v konkurenci nevyzpytatelných vlků jako Kladno nebo Neratovice špičková vizitka.

„Po takovém podzimu a náskoku, který v tabulce máme nemůže být samozřejmě člověk nespokojený. Jsme rádi, že se nám to až takhle vydařilo a vlastně jsme prošli první půlkou sezony bez porážky,“ s úsměvem hodnotil pro Deník Radek Zaťko a vlastně nadhodil, že postup už je teď jasným chomutovským cílem. Co partu z úpatí Krušných hor na podzim zdobilo?

Není potřeba chodit daleko a stačí se podívat na tabulku – precizní útok, kde se hned tři střelci seřadili na vrcholku tabulky. Jsou to devítigóloví úderníci Jan Kopta, Daniil Doleček a exotický štírek Plangdi Wilfred Daok. Chomutov na podzim celkem nastřílel 43 branek a žádný jiný tým nebyl lepší. To samé platí o obraně – v patnácti zápasech inkasoval 14 gólů a opět je s touto vizitkou nejlepší v divizním pořadí skupiny B. Je tak jasné, že v zimní přestávce se žádný velký zásah do týmu nechystá.

„Ale hráče na testy tady samozřejmě mít budeme, aby si kluci nemysleli, že to tady mají pod palcem. Konkurence musí být a je prospěšná. Uvidíme, zda někdo na testech vystřelí, aby se případně dostal do našeho nabitého kádru,“ upozorňuje Zaťko, který před lety zažil Chomutov ve třetí lize, kam teď znovu hodil kotvu.

Druhý nejlepší střelecký výkon sezóny přivál Levharticím skalp Slovanky

„Je to těžké poměřovat, dneska je třetí liga rozdělaná na dvě skupiny, ale myslím si, že tehdy byla její úroveň a kvalita o trošku vyšší,“ vzpomíná Radek Zaťko.

Pokud by se jeho souboru podařilo postoupit, tak by Chomutov byl třetím týmem v řadě ze severu Čech, který to dokázal. Před dvěma sezonami totiž postoupil Baník Most, loni si to vydřel českolipský Arsenal a sny Chomutova už fanoušky znají. Budou mít po jarní části Divize B reálné obrysy?