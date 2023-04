Říct o něm, že je pan Nula, by mohlo znít neuctivě, ale ve vší pokoře a pokloně to dokonale sedí. Brankář divizního FC Chomutov Radim Švejda zabetonoval na jaře bránu a postupně vygumoval Český Brod, Slaný, Cheb, Neratovice, pražský Újezd, Vilémov. Jen v zápase se Štětím ho jednou překonal střelec Tomáš Mikina. Sedm zápasů – šest nul. Parádní vizitka!

Chomutovský brankář Radim Švejda a vpravo jeho spoluhráč a exligista Patrik Gedeon. | Foto: Ladislav Chlíbek

„Užívám si teď pohádku,“ řekl Deníku šikovný pětadvacetiletý gólman, který se se svým týmem vyhřívá na čtvrtém místě tabulky.

Ze Švejdova výkonu těží na jaře celý tým – sedm zápasů a sedmnáct bodů za pět výher a dvě remízy. „Skvěle nám to teď šlape. Ale není to jen o mě, ale i o klucích přede mnou v obraně. Před jarem byly změny, ale tým si sednul, funguje, jeden maká za druhého. Paráda,“ popisuje chomutovský brankář Radim Švejda s tím, že statisticky lepší období nezažil. Dříve chytal v třetiligové teplické juniorce, v Brozanech. I tam sbíral nuly, jenže chomutovské angažmá je zatím TOP, byť je to o soutěž níž. „Ale divize rozhodně má svou kvalitu. Vůbec to neberu jako krok zpět. Absolvujeme těžké zápasy,“ popisuje Švejda.

Jarní jízda už vynesla Chomutovu 17 bodů. Já to očekával, usmívá se šéf Zaťko

Fotbalisté v poli platí za své střelecké úspěchy do klubové kasy, co šest nul brankáře Švejdy? Byly drahé? „Musím říct, že kluci zatím za mnou nepřišli, abych přispěl za výsledky. Snad si to nevyberou na konci sezony,“ chechtá se sympatický brankář a jen poukazuje na chomutovskou pohodu. K té mu ostatně obrovskou měrou přispívá i rodina. Jeho rituál?

Chomutovský brankář Radim Švejda.Zdroj: Ladislav Chlíbek

„Nemám vyloženě žádný extra rituál před zápasy, ale mám napsané jméno své dcerky Emičky na rukavicích a když mám rodinu v hledišti, tak jí musím zamávat. Hodně mě podporují. Manželka je do fotbalu zažraná, nejradši by jezdila i na všechny mé venkovní zápasy. Rodina mi moc pomáhá,“ dodává brankář, kterého v sobotu na chomutovském stadionu čeká od 10.15 hodin béčko pražské Admiry. Bude to zase s nulou?