„Přípravu hodnotím relativně dobře. Jen v první půlce zápasu v Mostě byla vidět kvalita třetiligového soupeře, na kterou jsme moc nedokázali odpovědět. Proti Varům už nám pomalu krystalizovala sestava, přesto soupeř byl v některých pasážích lepší, i když se to dle výsledku nezdá,“ ohlíží se šéf chomutovského klubu Radek Zaťko. V generálce, kterou bylo předkolo MOL Cupu, si jeho celek poradil s pražskou Aritmou a vykopal si postup do prvního kola pohárové soutěže, kde čekají třetiligové Brozany.

Chomutovské fanoušky těší také skutečnost, že se do klubu z hostování vrátili ofenzivní tahouni Daniil Doleček a Jan Kopta. Ti se v přípravných duelech okamžitě začali gólově prosazovat. Navíc z Perštejna, který opustil krajský přebor a šel dobrovolně do I. B třídy, přišel do Chomutova šikula Dominik Nobst. Vsázet se bude i na talentované dorostence, kteří už v minulé sezoně prostor v áčku dostali jako například Filip Krása, Lukáš Vymyslický nebo Daniel Luxa. Naopak trenéři se museli rozloučit s Radkem Jelínkem, který dal přednost futsalové kariéře.

Chomutov v poslední sezoně skončil na pátém místě, což je jeho nejlepší umístění od roku 2015. Premiérově se na lavičce představil čtyřiatřicetiletý trenér a bývalý profesionál Tomáš Smola.

„Tomáš Smola i Ladislav Doksanský chtěli zůstat a dál pracovat spolu. Pro Tomáše to byla premiéra jako pro mladého trenéra,“ dodal Zaťko.

Výsledky a nadšení samozřejmě nenechaly v klidu chomutovské fanoušky. V diskuzích katapultovali svůj tým do postupových vod. „Já každý rok vyhlašuju boj o první místo a pak to nedopadne, takže letos budu mlčet a uvidíme, kam se na konci dostaneme,“ usmívá se Radek Zaťko, který v sobotu od 10.15 hodin bude sledovat domácí start proti Chebu.