Zažívá skvělou sezonu. Chomutovský kanonýr Daniil Doleček se v neděli dvakrát gólově prosadil na půdě pražského Meteoru. Bohužel ale druhou porážku sezony chomutovského lídra Divize B neodvrátil. Svěřenci trenérů Smoly a Doksanského v Praze nakonec prohráli 2:3.

Chomutovský fotbalista Daniil Doleček. | Foto: Ladislav Chlíbek

Daniil Doleček chomutovskému lídrovi vystřílel do poločasu vedení 2:1, když se poprvé prosadil už po pěti minutách hry a podruhé ve 35. minutě. Studená sprcha přišla pro hosty v závěru střetnutí. V 78. minutě domácí srovnali díky Zelenkovi a pět minut před závěrečným hvizdem z penalty otočil skóre Slavata.

„Soupeř nás bohužel přehrál větší bojovností. Já bych svoje dvě branky za body vyměnil hned,“ hodnotil po zápase chomutovský Daniil Doleček. Ale zároveň přiznal, že ho gólové trefy těší. V tabulce střelců mu vynesly druhé místo. „Je to týmový sport, individuální statistika je taky dobrá a jsem rád, že se mi takhle daří, ale byl bych radši, kdyby tým dnes přivezl tři body. Pořád máme šest bodů náskok a uděláme vše pro to, aby proti Admiře zůstaly body doma,“ dodal chomutovský snajpr.

Šikovný fotbalista měl ještě nedávno hodně napilno. Válel totiž ještě za chomutovský Baník v elitní futsalové lize, kde jeho tým jako nováček hned zvládl postoupit do play off a mučit zkušenější Slavii. Sezona futsalistům skončila a tak má Doleček hned o trošku více volného času. „Teď jak skončil futsal, tak mám i volný dny, takže z hlediska odpočinku to beru pozitivně. Na posezení s klukama u piva se vždycky čas najde,“ směje se Doleček. Bude mít důvody k radosti i o víkendu?