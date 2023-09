Chomutovští borci jsou po pěti kolech nové sezony jediným týmem, který nepoznal porážku – čtyři výhry, remíza a naposledy doma rozborka nepříjemných Neratovic 3:1. Klubový šéf Radek Zaťko před sezonou byl zdrženlivý. „Když řeknu, že chceme postup, tak to nevyjde. Tak radši nic říkat nebudu a uvidíme, kam to dotáhneme. Kdo by samozřejmě nechtěl první místo,“ usmíval se Zaťko.