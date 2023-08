I s jeho přispěním chomutovští fotbalisté odstartovali divizní sezonu výhrou 3:0. Pro Patrika Gedeona jde o jeho 28. dospělou sezonu. Když si po závěrečném hvizdu podával ruku se soupeřovým brankářem Dominikem Maškem, byl mezi oběma muži rozdíl 29 let.

„Rozhodnutí zahrát si další sezonu v Chomutově bylo strašně jednoduché. Já si nedokážu představit, už jsem to říkal kolikrát, že si nepřipravím tašku na zápas,“ smál se po zápase s Chebem Gedeon. „Jsme domluvení s trenérem, že když nás bude třeba málo, tak tam naskočím, ale jinak jedu spíše tréninky, aby kluci byli poctiví, aby byli pracovití, což oni jsou a když bude nějaká možnost za příznivého stavu, jako teď s Chebem, tak se podívat ještě na hřiště. Já už mám ale asi tachometr přetočený, mám své odehráno. Samozřejmě si přeji, aby se nám tady v Chomutově s klukama podařilo hrát na špičce tabulky a třeba postoupit,“ dodal.

Patrik Gedeon (uprostřed) jako fotbalový mladíček.Zdroj: FC Chomutov

Ano, Chomutov má letos zajímavý tým a tak Gedeonovo přání o postupu není zcela mimo realitu. Jak on sám se dokáže v pokročilém věku na zápasy a zatížení připravit?

„Já to mám strašně jednoduché. Já jsem třeba dneska přijel ze soustředění z Roudnice, kde jsem byl se staršími žáky Teplic U15, takže s nimi trénuju. Já měl včera dva tréninky, stejně jako předevčírem. Takže se stále snažím udržovat. Nestíhám sice moc tréninky tady v Chomutově, ale stále se snažím udržovat. Já byl v tomhle vždycky takový poctivý,“ přidá chlapík, který ve svých nejlepších letech prošel například prvoligovými štacemi v Blšanech, pražské Slavii a velkou stopu zanechal také v pražské Dukle. Ta ostatně bude stejně jako Chomutov zřejmě jeho osudem. Tahle hráčská sezona bude pro Patrika Gedeona poslední. Neplánoval si zahrát třeba do padesátky, aby to zaokrouhlil?

Syn Patrika Gedeona Filip, který v současnosti hraje za třetiligové Ústí nad Labem. Snímek je z posledního duelu s Jabloncem B.Zdroj: Julie Buschtová

„Já bych to takhle věkem nelimitoval. Já si myslím, že to bude u mne spíše o zdravotní stránce, protože mne bolí docela záda. Myslím si, že tohle je moje stoprocentně poslední sezona v Chomutově. Poté půjdu trénovat do Dukly Praha k dorostu, kde už jsem domluvený,“ uzavírá fotbalista, jehož dva synové Filip a Lukáš jdou v otcových stopách. Jedenadvacetiletý Filip je čerstvá posila ambiciózního Ústí nad Labem ve třetí lize, čtrnáctiletý Lukáš hraje za chomutovský Junior.

Zdroj: Youtube