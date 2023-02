Překvapení v Chomutově: Snajpr Kopta jde pomáhat Mariánským Lázním

Překvapení v divizním Chomutově! V jarní části šestému celku Divize B nebude pomáhat desetigólový střelec Jan Kopta. Ten totiž míří na výpomoc do divizní skupiny A, kde bude ze šlamastiky pomáhat Mariánským Lázním, které jsou po podzimu předposlední. Po skončení jara by se měl šikovný střelec vrátit zpět do Chomutova.

Jan Kopta dal na podzim za Chomutov deset gólů. Dostal se na druhé místo tabulky střelců. | Foto: FC Chomutov