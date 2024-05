A Doleček se tak vystřílel na dělené první místo tabulky střelců, kde má dvacet přesných zásahů. Klub mu hned spočítal, že mu chybí pět branek, aby dorovnal chomutovskou legendu Martina Bočka, který v nedávné minulosti v útoku Chomutova řádil a v sezoně 2017/18 dal pětadvacet branek. Doleček má ještě tři zápasy, aby Bočka dohnal. Zvládne to?

„S Bočou jsme to už řešili, jako by bylo samozřejmě dobrý ho překonat, nebo alespoň dorovnat,“ usmívá se chomutovský sympaťák Daniil Doleček. Jasně, k Bočkovi má blízko. Pohodář Boček, v současnosti trenér Černovic, navštěvuje zápasy divizního Chomutova. Navíc Dolečka jako trenér vede ve futsalovém Baníku Chomutov. Miluje fotbal, je hrajícím trenérem. Do Černovic navíc přetáhl stále hrající fotbalovou legendu Patrika Gedeona, kamaráda, se kterým se i dnes může potkat na hřišti.

„Patrik už u nás asi dohraje kariéru, ale stále je to borec, který našim hráčům umí hodně dát. Jsem rád, že ho tady máme. No a taky jsem rád, že si s ním ještě můžu i já kopnout,“ řekl nedávno Deníku právě Martin Boček, který i přes bolavá záda neváhá vypomoci třeba v bráně.

Ale zpátky k Chomutovu. Ten vede divizní skupinu B před Kladnem o čtyři body. Stále je to tak postupové drama, které ostatně bylo k vidění i v Brandýse. „My jsme si to takhle nechali až na závěr. Postup? Musíme to zvládnout, už není kam uhnout,“ prohlašuje rezolutně Daniil Doleček, kterého o víkendu čeká s týmem mač v Ostrově.