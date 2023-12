Podzimní mistr Divize B z FC Chomutov už zná plán zimní přípravy. Svěřenci trenérů Tomáše Smoly a Ladislava Doksanského se zpotí v osmi přípravných zápasech, aby se připravili na jarní odvety. Chomutov ovládl podzimní tabulku s náskokem deseti bodů na druhé mužstvo pražského Újezdu.

Fotbalisté Chomutova slaví po skvělém podzimu. | Video: FC Chomutov

Pětkrát se chomutovští fotbalisté představí v zimní přípravě v domácích podmínkách. Na startu přípravy se chomutovský celek rozdělí na dvě části a sehraje duely s účastníky krajského přeboru z Černovic a ústeckou rezervou. V plánu jsou ovšem zápasy například s třetiligovým béčkem Teplic, Sokolovem, nebo lídrem Divize A z Mariánských Lázní, kde v posledním jaru hostoval chomutovský kanonýr Jan Kopta.

Program zimní přípravy (Časy a místa konání budou ještě upřesněny)

20.1. – FC Chomutov vs. SK Černovice

20.1. – FC Chomutov vs. FK Ústí nad Labem B

27.1. – FC Slavia Karlovy Vary vs. FC Chomutov

3. 2. – FC Chomutov vs. FC Viktoria Mariánské Lázně

10. 2. – FK Teplice B vs. FC Chomutov

17. 2. – FK Baník Sokolov vs. FC Chomuitov

24. 2. – FC Chomutov vs. FK Ostrov

2. 3. – FC Chomutov vs. SK Aritma Praha