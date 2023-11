Jsou okamžiky, kdy vám ani vyhlášení kanonýři nepomohou. Tedy téměř… Divizní FC Chomutov je vládcem divizní skupiny B, kde přezimuje na první příčce.

Chomutovský kapitán Vojtěch Kubík. | Foto: Ladislav Chlíbek

Chomutov během celého podzimu nezažil prohru, naposledy těsně sundal 1:0 v severočeském derby Štětí. Jedinou brankou rozhodl kapitán Vojtěch Kubík. Časomíra ukazovala 79. minutu!

Chomutovský kapitán Vojtěch Kubík (vpravo).Zdroj: FC Chomutov

„Vůbec to nebyl jednoduchý zápas. Bojovné utkání, kdy se čekalo na branku. Až ke konci po krásném centru od Kopise (Jan Kopta), to tam spadlo. Je to škoda, že jsme nedali góla dříve, ale kombinace se nám teď moc nedařila. Tři body jsou hodně cenné,“ řekl Deníku chomutovský kapitán Vojtěch Kubík.

Lavičky, květiny, mlatové cesty. Zoopark promění hlavní trasu v promenádu

Fanoušci jsou napjatí. Výsledky Chomutova hovoří jasně – postup! „Je pravda, že s takovým náskokem už nemůžeme říkat, že nechceme postoupit. Takže pojďme postoupit,“ křičí Kubík a dodá: „Teď si odpočineme, dáme se zdravotně do pořádku a po novém roce se sejdeme a začneme trénovat,“ dodal chomutovský kapitán.