Divizní fotbalisté Chomutova vyzvali na domácím hřšti v prvním kole pohárového MOL Cupu silného supeře z třetiligových Brozan. V minulé sezoně třetí tým ČFL B si na chomutovském stadionu zajistil postup po vítězství 2:0.

Chomutov podlehl v prvním kole MOL Cupu Brozanům doma 0:2. | Foto: Ladislav Chlíbek

Natěšený Chomutov, který o víkendu vstoupil do nové sezony pohodlnou výhrou 3:0 nad Chebem, se tentokrát musel silnějšímu soupeři sklonit, i když svěřenci trenéra Tomáše Smoly předvedli sympatický výkon. Na postup to nestačilo. Brozany se dostaly do vedení po šestnácti minutách hry Stradou a po obrátce stran vítězství dokonal v první minutě nastavení Chukwuma. Chomutov tak v poháru končí a soustředit se tak naplno může na divizní soutěž, ve které letos pomýšlí vysoko. V sobotu se Severočeši představí na trávníku v Nespekách.

Fotbalový Klášterec má novinky: Udělal béčko a otevírá krásné hřiště s umělkou