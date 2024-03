Vizitka divizního Chomutova se blýská! Od startu jara tři výhry, naposledy doma vítězství 2:0 nad Českým Brodem a páté čisté konto v řadě. Dohromady chomutovští fotbalisté posbírali už 21 zápasů bez porážky. V této sezoně si na ně nikdo nepřišel. Mají patnáct výher a tři remízy. Na vrcholu tabulky dvanáctibodový náskok na druhé Kladno.

Chomutovští fotbalisté (v modrém) ve vítězném zápase s Českým Brodem. | Foto: Ladislav Chlíbek

„Ale ještě nic není hotovo. Bodů ve hře je ještě spousta,“ poukazuje brankář Radim Švejda, na jehož vrub jdou poslední čtyři vychytané nuly, jednu přidal jeho parťák Jan Stránský. S Brodem se opět gólově prosadil rozjetý Daniil Doleček, gól přidal Filip Schreiner. Doleček je s letošními dvanácti zásahy na druhém místě tabulky střelců.

Body s Českým Brodem ale nebyly zadarmo.

„Hodně mě překvapili. V prvním poločase byli lepší, my jsme se dlouho nemohli dostat k naší hře. Než jsme to ve druhém poločase zlomili, tak to od nás nebylo moc koukatelné. Překlopili jsme to ovšem na naší stranu týmovým výkonem. Ten je potřeba, když se ne vždy daří a to jsme teď ukázali,“ popsal chomutovský brankář.

Chomutov zažívá snovou sezonu, ale ani dvouciferný náskok není podle Švejda zatím určující. „Jak jsem říkal, ještě je bodů ve hře hodně. My se soustředíme především sami na sebe, jdeme zápas od zápasu. Samozřejmě se může stát, že přijde porážka, pak ještě nějaká a může to být drama. Nechceme to ale připustit, chceme dál makat a sbírat body a rozhodnout co nejdříve, aby z toho nebylo drama do posledního kola,“ má jasno Radim Švejda, kterého ve sváteční pátek 29. března čeká s týmem zápas na trávníku Neratovic (10.15).