Byla to šichta. Být chomutovští fotbalisté horníci, tak jsou černí od ucha k uchu. Ale vyfárali zdárně, v posledním kole Divize B po hubené výhře 1:0 v Chebu oslavili postup do třetí ligy. Zavřeli tak pusu kritikům, kteří jim už nevěřili, když ztratili na čele soutěže třináctibodový náskok a tahali se o postup do posledního kola. Úspěšně odrazili Kladno!

Mistři divizní skupiny B z Chomutova. | Foto: FC Chomutov

Jakmile díky brance Jana Kopty vyhráli v Chebu 1:0 a zajistili si postup, tak propukli v oslavy. I v neděli chomutovští kluci paří. Zaslouženě! „Ještě jsme neskončili. Paříme,“ hlásil Deníku fotbalista Daniil Doleček.

"Je to obrovský úspěch pro chomutovský fotbal. Já to tady miluju. Oslavy byly a jsou skvělé, ty jen tak neskončí. Tohle se prostě musí oslavit," zářil úspěšný střelec Jan Kopta.

Trenéra Tomáše Smolu klub vyzpovídal ještě před prvním pivem. Byl rád, že postupem odrazil negativa škarohlídů.

„Asi ty nervy, celkově ten tlak jsme všichni moc nezvládali. Nakonec to dopadlo se šťastným koncem. Jsem za to rád, hlavně za Záďu (šéf a majitel klubu Radek Zaťko), který se snaží nějakých devět let to dotáhnout výš. Teď se nám to povedlo,“ řekl redaktorům klubového webu FC Chomutov kouč Tomáš Smola. Odrazil i negativní komentáře lidí, kteří už v chomutovský postup nevěřili.

„Když se nedařilo, tak jsme poslouchali řeči, že to pouštíme Kladnu. To mne osobně hodně uráží. Já bych v životě tohle neudělal a vím, že by to neudělali ani naši hráči. Jsem rád, že se to povedlo. Teď si to oslavíme,“ dodal chomutovský trenér. A oslavy stále jedou…