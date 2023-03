Stoprocentní bilanci mají v jarní části Divize B chomutovští fotbalisté. O víkendu se poprvé v tomto roce představili v ostrém zápase na domácím stadionu, kde porazili 3:1 celek Štětí. Gólovou parádu tentokrát na sebe vzaly mladé pušky - Filip Schreiner dal dva góly, jednou trefou přispěl Lukáš Vymyslický. "Dva góly si pamatuji naposledy v dorostu a ještě jsem si k nim musel pomoci penaltou," vzpomínal pak mladý krajní bek Filip Schreiner.

Chomutovští fotbalisté nastupují na domácím stadionu do zápasu se Štětím. | Foto: Ladislav Chlíbek

Filipe, odehráli jste tři zápasy, v nichž jste posbírali plný počet bodů. Užíváte si to…

Je to velká euforie, i když některé zápasy nebyly optimální, ale důležité je, že máme devět bodů.

Když se podíváme na konec podzimu a začátek jara, tak hlavní změna je v produktivitě. Zatímco na podzim jste se střelecky trápili a potřebovali hodně šancí, tak na jaře vám to tam padá o poznání lépe.

Je to tak. Zase na druhou stranu v Chebu se nám moc nedařilo, ať už herně nebo střelecky. Tam jsme byli rádi, že jsme to urvali v posledních minutách. Proti Štětí jsme se prosadili už v prvním poločase, ale nebyli jsme spokojení se hrou, přesto jsme to urvali a vítězství zůstává doma.

Pojďme tedy k utkání se Štětím. Jaký to byl vůbec soupeř? Jsou hodně nepříjemní, půlka z nich je běhavá a druhá zase spíše technická. Za mě je to těžký soupeř. Myslím si, že jsme měli navíc, což jsme bohužel nepředvedli.

Vsítil jste dva góly, kdy se vám to naposledy poštěstilo?

Dva góly si pamatuji naposledy v dorostu a ještě jsem si k nim musel pomoci penaltou. Takže mám obrovskou radost, ale nechápu to. Ještě teď si obě situace přehrávám a je to úžasný pocit.

Jste si koupil nové kopačky, že jsou to takové střelky?

Zrovna shodou náhod mám nové kopačky. Tak doufám, že to bude střílet i v dalších zápasech, ale uvidíme.

Když si přehráváte obě gólové situace, tak jak probíhaly? Při prvním gólu jsem si zabíhal za stopera a doufal, že to prodlouží. Prodloužil to a poté už jsem pouze obhodil gólmana. Při druhé situaci Zimba vystřelil a naštěstí se to ke mně odrazilo. Pak už jsem musel míč uklidit do brány.

Věřil jste celou dobu, že vyhrajete. Nebo to přišlo definitivně až gólem v nastavení, protože Štětí ve druhém poločase zvýšilo svou aktivitu.

To definitivní přišlo až se třetím gólem. Ale já si pořád říkal, dal jsem dva góly, to musíme vyhrát.

Autor: Michal Luxa