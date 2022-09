Co dnes rozhodlo? Poprvé v nové sezoně jako nováček slavíte výhru.

Přijeli jsme urvat nějaký bod. Minule jsme remizovali, ale důležitá už pro nás byla výhra, abychom se dotáhli a neměli od ostatních velký odstup na konci tabulky. Bojovali jsme a nakonec jsme to tady i urvali.

Čím to, že se vám daří na favority? Minule jste remízou 1:1 zaskočili první Českou Lípu, na hřišti čtvrtého Chomutova výhra 2:0…

Možná nás i trošku podcení. Měli jsme nula bodů, hráli jsme s prvním, Chomutov byl předtím druhý. Také si více mákneme, když se jedná o týmy z čela tabulky.

FOTO: Chomutov bez Gedeona prohrál doma s posledním Vilémovem 0:2

Nepomohla vám i skutečnost, že domácím chyběl zkušený špílmachr Patrik Gedeon, který nastoupil ve všech zápasech a teď pro covid musel vynechat?Těžko říct, zda by to mělo vliv. Mohli nasadit někoho mladšího, běhavějšího. Na druhou stranu Gedeon by tomu asi zase dal rozum. Něco proběhlo, že má covid, ale pro nás nic důležitého. Připravujeme se na zápas a neřešíme, zda tam je, nebo není.

Co jste si dali jako nováček za cíl v sezoně?

Šli jsme si to vyzkoušet. Je také možné, že sestoupíme, ale chtěli jsme si divizi vyzkoušet, jako tým jsme si to odsouhlasili. Chtěli bychom to zkusit do osmého místa, uvidíme. Buď to vyjde, nebo budeme hrát dole. Půjdeme od zápasu k zápasu a uvidíme, na co to bude stačit.