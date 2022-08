Honzo, po loňské úspěšné sezoně v dresu Mostu jste se vrátil do Chomutova. Jak si návrat užíváte? „Užívám si to hrozně. Upřímně jsme lepší, než jsem vůbec čekal. Chtěl jsem hrát co nejvýše, ale že budeme po dnešním utkání první, to jsem nečekal. Ale je to opravdu skvělé.“

Při loňském ročníku jsme tě častokrát vídali na tribuně. Čím si vysvětlujete to, že Chomutov najednou takhle vyletěl?

„Věděl jsem, že kluci jsou šikovní, ale potřebovali pouze nový impulz. Přišel nový trenér a pár kluků. Je nová sezona, každopádně je to parádní.“

Přišlo pouze pár nových hráčů, jinak se vrátily známé tváře. Dnes hned devět hráčů základní sestavy prošlo mládeží. Napadá mě, zda tato generace už nedorostla ve zkušenou partu.

„Pokud se podíváme na základní sestavu, tak téměř všichni už mají hodně odehraných zápasů minimálně v divizi. Takže zkušenosti mohou hrát velkou roli.“

Zmínil jste nového trenéra. Přijde mi, že během zápasu s vámi Tomáš Smola hodně žije. Je to faktor, který vám ještě více pomáhá?

„Hodně nám to pomáhá! Trenér si s mužstvem sedl a jde vidět, že ho to baví. Je to pro něj první trenérské angažmá a on si s týmem sedl už od prvního tréninku. Hned jsem věřil, že tohle bude fungovat, ale znovu se zopakuji, funguje to ještě lépe, než jsem očekával.“

Do zápasu s Chebem se vždy hrálo na suchém nebo pokropeném trávníku. Tentokrát byl terén hodně podmáčený, což většině hráčů dělalo problémy. Častokrát byl někdo na zemi, jednalo se o určitou nepřipravenost? „To je otázka na každého, protože člověk se musí správně obout. Celou noc pršelo, což jsme věděli, ale klouzali jsme my i oni. Ale asi jsme se s tím popasovali trochu lépe.“

Přejeli jste soupeře rozdílem třídy, ale jaké to pro vás bylo utkání?

„Myslím si, že to bylo o prvním gólů, protože jsme si vypracovali spoustu šancí. V pětatřicáté minutě jsme dali první branku a pak už jsme si to pohlídali.“

Vsítil jste hattrick, ovšem poslední gól přišel až v samotném závěru zápasu. Měl jste v hlavě fakt, že už jste mu takhle blízko?

„Vždycky chci dávat co nejvíce gólů, takže přiznávám, že jsem ho měl v hlavě.“

Ovšem mohl jste dát mnohem více branek, další šance jste měl v úvodu zápasu. Jednou vám to brankář hodil na nohu, trefil jste břevno. Nemrzí vás zpětně, že branek nebylo ještě více?

„Kdybych v utkání nedal gól, tak by mě to mrzelo, ale góly jsem dal tři. Navíc nikdy nedám ze všech šancí branku, takže po hattricku to už nemrzí.“

Nastoupili jste v nových dresech, které vypadají hodně zajímavě. Jak se vám osobně líbí?

„Věděli jsme, jak dresy budou vypadat. Jen jsme čekali, kdy je vytáhneme. Vyhráli jsme v nich 6:1, nám zatím nosí štěstí.“

Odehráli jste čtyři soutěžní zápasy a všechny ovládli. Situace v kabině tak musí být uvolněná…

„V kabině je pohoda a věřím, že to takhle bude pokračovat i nadále.“

Michal Luxa