Na kluzkém terénu se od začátku lépe pohybovali domácí. Obrana Chomutova byla pozorná a moc toho domácím nedovolila. Jenže ani dopředu to hostům moc nešlo a tak obstáli v defenzivě i domácí. Ve 24. minutě se domácí dostali zásluhou Tomáše Pospíšila do vedení a otěže hry už nepustily z rukou.

Chomutovu nevyšel vstup do druhého dějství. Po pár vteřinách ještě Švejda chytil velkou šanci Čížka, ale po další chybě si vyměnili míč Tóth s Pospíšilem a ten zvýšil na 2:0. Chomutov pak sice tlačil, ale skórovat už nedokázal. Po utkání promluvil nespokojený kapitán Chomutova, Patrik Gedeon. "Nehráli jsme vůbec dobře, naopak musím vyzdvihnout výkon Kladna, protože mohlo vyhrát i vyšším rozdílem. Naštvaní můžeme být hlavně na sebe, protože z deseti hráčů – když vyjmu gólmana – pět nepodalo nadstandardní výkon, ale spíš podprůměrný. A s pěti se proti tak výborně hrajícímu Kladnu hrát nedá," řekl Gedeon. Pak ještě dodal: "Já vůbec neběhal, byl jsem v týdnu pryč a nemohl trénovat. My si prostě sedli na zadek a spíš, aniž bych to chtěl zlehčovat, to byl trénink do dalších zápasů, kde musíme hrát lépe," uzavřel čtyřiačtyřicetiletý Gedeon.

Naopak o dvacet sedm let mladší Tadeáš Pospíšil musel kladenské mužstvo pochválit. "Tým si sedl, řekli jsme si, že budeme jezdit po zadku a docela to vychází. Zvlášť u nás na velkém hřišti, kde jsme vsadili na křídelní hru a brejky, což pro nás bylo ideální. Všichni odvedli, co měli," mínil Pospíšil, který ještě dva góly za muže nikdy nedal. "Takže to asi byl můj nejlepší výkon, ale pořád tam bylo dost věcí, které mohou být lepší. Z týmového pohledu možná bylo lepší, když jsme před týdnem dali gólů šest a podělili se o to. Každopádně se v mužstvu zvedla konkurence a je to znát i na tréninku. Mně třeba pomohlo do sestavy smolné zranění Petra Růžičky, je to prostě boj," dodal talent Kladna.

SK Kladno – FC Chomutov 2:0 (1:0)

Branky: 24. a 56. Pospíšil. Rozhodčí: Duda. Diváků: 300

Kladno: Vokoun – Kalina, Javorek, Hanzlík, Nosek – Čížek, Holub, J. Růžička, Pospíšil (85. J. Růžička) – Procházka (85. Bagou), Tóth (79. Stříška)

Chomutov: Švejda – Maršálek (68. Vávra), Hříbal, Kubík, Příhonský – Mušovič, Gedeon, Klimeš, Svoboda – Boček, Zeman (65. Mužík)