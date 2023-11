Chomutovští fotbalisté mají před posledním podzimním zápasem už jistotu, že přezimují na první příčce Divize B. Naposledy doma přehráli jasně Ostrov 3:0 a jako jediný tým v soutěži drží neporazitelnost. Tabulku vedou s 36 body, druhé Kladno jich má 27.

Chomutovský fotbalista David Matyáš. | Foto: FC Chomutov

Poslední střetnutí bylo výjimečné i pro Davida Matyáše, který se letos poprvé gólově prosadil a načnul soupeře z Ostrova ve 25. minutě. Sám pak pro klubový web přiznal, že má vlastně střelecky splněno. „V každé sezoně dám jeden gól, takže kluci už si ze mě dělali srandu. A tak jsem rád, že mi to tam konečně spadlo,“ popsal Matyáš pro web FC Chomutov.

Vedení v tabulce ho těší. Sám před minulou sezonou zažil tažení s nedalekým Mostem za postupem do třetí ligy. Tam teď mašíruje i Chomutov, byť je zatím v poločase svého snu.

„Doufám, že náskok minimálně udržíme, protože nás před polovinou sezony čeká ještě jeden zápas. Devět bodů náskoku už je dost a nikdy jsem to nezažil. S Mostem jsem také postupoval do třetí ligy, ale tam to byl boj do posledního kola. Doufám, že se nám teď bude dýchat lépe,“ přeje si třicetiletý fotbalový univerzál.

Jak už bylo zmíněno, tak Chomutov je jediným celkem, který dosud neprohrál. Na kontě má jedenáct vítězství a tři remízy. Září i ve statistice útok vs. obrana, když nastřílel 42 branek a inkasoval jen 14. Jen Neratovice zvládly eliminovat soupeře na 13 vstřelených branek. Další zajímavost? V TOP 5 má Chomutov hned tři střelce, fanoušci ví, že na 9 brankách se seřadili Jan Kopta, Daniil Doleček a Plangdi Wilfred Daok.

„V Divizi jsou zápasy těžké. Vždy když dáme gól, tak poté se nám hraje lehce. Ono pak už je vidět, že se uvolníme a padá nám to tam. Rozvážou se nám nohy, což je pak vidět. V týmu máme výborné fotbalisty, což je vidět i v trénincích,“ poukazuje David Matyáš, kterého s týmem čeká rozlučka s podzimem v sobotu na trávníku ve Štětí.