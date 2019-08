Utkání začalo opatrně. Hrálo se na jistotu a oba týmy držely míč na zemi. Krátké rychlé kombinace však jen málo kdy vedly k zakončení. Domácí však byli nebezpečnější a tak se brzy gólově prosadili. Do vedení je poslal po čtvrt hodině hry střelou z hranice velkého vápna Martin Boček. Hosté poté otevřeli hru a postupně získali mírnou převahu. Do poločasu se však skóre neměnilo. Ve druhém poločase dokázali domácí i přes veškerou snahu hostů přidat další dva góly a zvítězili.

První šanci domácích měl už ve čtvrté minutě Jan Mužík, ale hostující gólman Michal Toma jeho střelecký pokus zlikvidoval. V šesté minutě zahrávali hosté trestný kop, ale nastřelili jen zeď. V deváté minutě zahrozil z protiútoku Lukáš Svoboda, ale ani on nebyl v koncovce úspěšný. Nejblíže gólu byli domácí ve dvanácté minutě, kdy hlavičku Martina Bočka vychytal gólman Toma. Po čtyřech minutách šli opět domácí do útoku. Ve středu hřiště dostal Boček míč a za hranice velkého vápna poslal domácí do vedení.

Hosté po obdrženém gólu přidali na důrazu a postupně získali převahu. Domácí však pozorně bránili a kontrovali rychlými brejky. Do konce prvního poločasu už však další branka nepadla a do kabin se šlo za těsného vedení domácích.

Po návratu na trávník se hosté dál snažili o vyrovnání. Blízko gólu byli v 58. minutě, kdy se po zahraném rohu na chvilku usadili před velkým vápnem domácích. Ani několik střel však nenašlo svůj cíl a domácí drželi dál těsné vedení. Hosté dál stupňovali svůj tlak a vypracovali si několik dalších šancí. Domácí obrana však byla pozorná, a když už míč směřoval do sítě, blýskl se několika skvělými zákroky domácí gólman Radim Švejda.

Chomutov se díky otevřené hře hostů dostával stále častěji do brejků. V 77. minutě měl na kopačce druhý gól Boček. Dostal přihrávku do středu hřiště a z hranice velkého vápna vypálil technickou střelu placírkou na bránu. Gólman Toma však stihl míč v poslední chvíli špičkou kopačky vyrazit.

O tři minuty později už ale kapituloval. Domácí zatáhli hru po levě straně až k velkému vápnu, následovala přihrávka do vápna, kde byl připravený Boček, který zvedl míč a střelou na zadní tyč překonal hostujícího gólmana podruhé. Neuběhly ani tři minuty a domácí se radovali potřetí. Tentokrát se střelecky prosadil Tomáš Janošík. Pak už se utkání v klidu dohrálo. Chomutov si tak připsal do tabulky první tři body za výhru a se čtyřmi body je v tabulce na šestém místě.

„Meteor nás od zhruba 35. minuty přehrával a zatlačil do defenzívy. Měli několik šancí, ale my jsme to přežili. Poté to vzal na sebe Martin Boček a za stavu 2:0 už se nám hrálo daleko lépe,“ okomentoval zápas manažer Chomutova Radek Zaťko.

Úspěšný domácí střelec se tentokrát netrefil tradičně hlavou, ale střelami nohou. „Na rozdíl od prvního utkání v Brandýse jsme dnes svoje šance využili a máme radost z výhry. Já sice moc gólů nohama nedávám, ale trefit to umím, to nakonec všichni vědí z tréninků. Dnes jsem to chtěl hlavně dobře trefit a dát do toho ránu a dvakrát mi to vyšlo,“ prozradil po zápase Martin Boček.

Svou domácí trenérskou premiéru měl na lavičce Chomutova Jan Hyneš. „S výsledkem jsem samozřejmě spokojený, ale herní projev ještě musíme zlepšit. Díky tomu, že jsme dali první gól, tak oni museli hrát a otevřít se. Od nějaké 35. minuty nás ale přehrávali a my jsme se jenom bránili. Byli jsme až moc zatažení, ale přežili jsme několik jejich šancí. Pak se nám podařilo dát další dva góly a zápas rozhodly,“ dodal trenér Jan Hyneš.

K dalšímu utkání zajíždí příští sobotu Chomutov do České Lípy. Doma se představí opět v sobotu 31. srpna, kdy v tradiční čas od 10:15 hodin přivítá na stadionu na Zadních Vinohradech tým FK Seko Louny.

FC Chomutov – FK Meteor Praha VIII 3:0 (1:0)

Branky: 16. 79. Martin Boček, 83. Tomáš Janošík. Rozhodčí: Šlapák, Štrncl, Kolátor. ŽK: 2/0. Diváci: 150.

FC Chomutov: Švejda – Kubík, Hříbal, Příhonský (63.Pěnička), Janošík (85. Kibal), Klimeš, Mušovic, Gedeon, Mužík (72. Maršálek), Boček, Svoboda Lukáš.

FK Meteor Praha VIII. – Toma – Novotný, Rada, Budějský (55. Junek), Frohna, Ezeala (65.Kostka), Dvořák (83.Jankú), Frantl, (87.Holeček), Slavata, Schulz, Sůra.