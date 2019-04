Zápas začal opatrně, aktivnější však byli hosté, kteří měli většinu času míč ve své moci. Dobře kombinovali a dostávali se často před pokutové území domácích. Obrana Chomutova ale pracovala spolehlivě a všechny pokusy o dobytí domácí branky končily neúspěchem. Hosté si dokázali vybojovat několik rohů, ale ty využít ke vstřelení vedoucího gólu nedokázali. Chomutov se čas od času dostal do brejku, kde se převážně pokoušel zakončit Martin Boček. Po čtvrt hodině hry se zranil domácí hráč Michal Klimeš a po pár minutách ho musel vystřídat Filip Turek. Ten se záhy dostal k zakončení a jeho střela otřásla břevnem Souše. Hosté nepolevovali v aktivitě a vypracovali si několik šancí. Ve 37. Minutě jejich nadějnou šanci zlikvidovala domácí obrana. Další střelu hostů zlikvidoval gólman Radim Švejda a následná střela šla vysoko nad branku. Ve 44. Minutě kontrovali domácí protiútokem. Na jeho konci se dostal k zakončení Boček, ale jeho hlavičku gólman Filip Pettík vyrazil. Do šaten se tak šlo za stavu 0:0.

Konečně góly

Do druhého poločasu lépe vstoupili hosté. Pokračovali v aktivní hře a po pěti minutách se jim podařilo zásluhou Jiřího Zápotockého vstřelit vedoucí gól. Po úniku po levém křídle následovala přízemní střela na zadní tyč, na kterou byl domácí gólman krátký. Chomutov však branka nezlomila. Postupně vyrovnal hru a dočkal se za deset minut vyrovnání. Po kombinaci domácích ve středu hřiště se míč dostal na kopačky Bočka, který skóroval. „Dostal jsem míč na levou nohu, a protože už jsem byl blízko u brankáře, tak jsem se mu to pokusil dát nad nohou na dlouhou tyč. Byla to taková neslaná, nemastná střela, ale zapadlo to tam,“ popsal svůj první gól Martin Boček. Po vyrovnávacím gólu hosté přidali a snažili se strhnout vedení na svou stranu. Vypracovali si několik šancí, ale domácí vše bez problémů úspěšně vyřešili. Pak přišla 77. Minuta. Ve středu hřiště vybojoval míč Lukáš Svoboda a před velkým vápnem ho poslal na Bočka, který s přehledem vstřelil druhý gól. „Míč jsem si postrčil do vápna, naznačil jsem střelu, obránce mi tam prolétl na sáňkách a levou nohou jsem to uklidil na dlouhou tyč,“ nechal se po utkání slyšet Boček. Po zbytek utkání se Souš snažila o vyrovnání, ale hráli v křeči a už si nedokázali vypracovat žádnou gólovou šanci. Chomutov získal tři cenné body a pojistil si střed tabulky.

Slovo domácího trenéra

„Dnes jsme chtěli hrát ze zajištěné obrany a chodit do protiútoků. Hosté sice drželi víc balón, ale nic z toho neměli,“ začal hodnocení trenér Chomutova Ladislav Doksanský. „Ve druhém poločase už jsem měl pocit, že soupeř hraje trochu v křeči, nakopávali dlouhé balóny a to byla voda na náš mlýn. Vpředu máme Bočka, který dokáže podržet míč, nebo prodloužit. V útoku zase rychlé kluky a těm to nedělalo problém. Dnes jsme šli štěstí naproti a vyhráli,“ uzavřel trenér.

FC Chomutov – FK Baník Souš 2:1 (0:0)

Branky: 60. 75. Martin Boček – 50. Jiří Zápotocký. Rozhodčí: Kvítek, Hanousek, Milner. ŽK: 3/1. Diváci: 150.

FC Chomutov: Švejda - Kunart, Chaloupka, Janošík, Kubík, Mužík, Hána, Svoboda, Boček, Klimeš (19.

Turek, Gedeon), Maršálek.

FK Baník Souš: Pettík – Hudec, Bohata, Pátek, Prokop (46. Zápotocký), Matyáš, Vávra (76. Christof), Weickert (82. Hlaváček), Popelka, Nobst, Karlovec (57. Chodora).