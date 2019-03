Chomutov – Fotbalisté Chomutova vstoupili úspěšně do jarní části Divize B. Ve vyrovnaném utkání dali doma týmu z Ostré, lekci z produktivity a získali první jarní body.

V rámci 16. kola Divize B hostili doma fotbalisté FC Chomutov Sportovní sdružení Ostrá. Dva sousedé ze středu tabulky předvedli vyrovnaný souboj, ze kterého nakonec vyšel vítězně domácí Chomutov, když obě jeho branky vsítil střelec Martin Boček. Zápas se hrál za silného větru, který hru výrazně poznamenal. Všechny míče hrané vzduchem létaly kam vítr zrovna foukal a tak se oba týmy snažily hrát především po zemi. Lepší vstup do zápasu měli hosté. Domácí působili trochu ospalým dojmem, jako by se ještě pořádně neprobrali ze zemního spánku. Hosté získali mírnou územní převahu a jejich kombinace mnohdy znamenaly pro domácí obranu velké nebezpečí. To se potvrdilo už v 11. minutě, kdy pod zahraném rohu, šli hosté zásluhou Jana Kamlacha do vedení.