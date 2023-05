Naposledy jste doma podlehli Chomutovu 0:3. Jak jste celý zápas viděl?

Nebyli jsme kompletní. V obraně chyběl hlavně stoper Jirchář. Soupeř potrestal naše chybičky. Ke konci jsme měli šance, dokonce se zahodila penalta. Mohli jsme uhrát lepší výsledek. Ale všechna čest Chomutovu, ukázal nám, že je úplně jinde. Těžko se s takovým týmem můžeme srovnávat.

Na podzim jste získali 11 bodů, na jaře je to ale jedna porážka za druhou. Co se stalo?

Je to hodně křečovité. Trochu se zhoršila tréninková docházka, hlavně kvůli pracovním povinnostem. Na tréninku je tak někdy jenom deset lidí. Bohužel je také vidět, že ostatní týmy mají prostě větší kvalitu. My jsme si tu divizi chtěli zkusit. Teď je potřeba to v klidu dohrát.

Po těžkém debaklu na Kladně skončil na vlastní žádost trenér Vlastimil Chod. Jak jste jeho odchod vnímal?

No, nelíbilo se mi to. Ale domluvili jsme, že by tým asi potřeboval jiný impuls. Oslovil jsem snad pět trenérů z okolí, ale nikdo nemohl. Takže jsem se domluvil s trenérem béčka Petrem Jiráskem, že to převezme do konce sezony. Určitě je tam vidět zlepšení v bojovnosti. Jenže nás sráží špatná koncovka, góly prostě nedáváme.

Takže je možné, že Petr Jirásek bude trénovat i v další sezoně?

Uvidíme. Pokud se mu to bude líbit, domluvíme se. Já s tím rozhodně problém nemám.

Vaše situace v tabulce už je alarmující. Věříte ještě v záchranu?

Šance už je minimální. Týmy nám odskočily, padat budou tři, možná čtyři. Vidím to tak, že to prostě v klidu dohrajeme. Chceme samozřejmě ještě nějaký ten bod získat, neradi bychom udělali nějakou velkou ostudu.

Během sezony se řada lidí z fotbalového prostředí ptala, proč ten Vilémov to té divize šel. Co na to říkáte?

Já jsem před sezonou jasně řekl, ať o tom rozhodnou hráči. Až na jednoho si divizi chtěli zahrát všichni. Mě to bylo jedno, peníze nebyly problém. Bohužel nám těsně před startem odešly dva klíčoví hráči do České Lípy, navíc se zranil Luňák. Po podzimu odešel útočník Sodiq, který na jaře hodně chybí. Na druhou stranu tady máme řadu mladých hráčů, kteří by mohli být budoucností fotbalu ve Vilémově. Pokud spadneme, budeme normálně hrát krajský přebor. Rádi bychom hráli v horní polovině tabulky. Hlavní je se fotbalem bavit a dělat radost našim divákům.

Váš rezervní tým aktuálně vede okresní přebor. Případný postup ale odmítá. Co vy na to?

Za mě by byl postup prostě nesmysl. Naše béčko hraje na setrvačnost, ani netrénuje. Krajská I.B třída by takhle nešla hrát. Pokud proti nim nastoupí dva, tři rychlí kluci, už je to problém. Jasně to bylo vidět v jarních zápasech proti Jiříkovu a Hornímu Podluží. Tam se to naplno odhalilo.