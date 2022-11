Jak jste s první polovinou sezony spokojeni? Zatím jsme spokojeni, ale ta divize je vyrovnaná jako blázen. Tam stačí párkrát zaváhat a jste v tabulce úplně jinde. Já jsem se byl v úterý podívat na zápase Chomutov – Libiš (2:1) a na to, že mají poražení jen devět bodů, tak předvedli velmi dobrý výkon. Nechápu, že mají těch bodů opravdu pouze devět. Teď tam jedeme a mám z toho zápasu trochu obavy, protože je to opravdu velmi slušný mančaft. Libiš byla v Chomutově osmdesát procent zápasu lepší než domácí.

Co od sobotního dopoledního zápasu tedy očekáváte?

Velmi těžký a vyrovnaný zápas. Pochopitelně tam jedeme s clem získat tři body, ale je nám jasné, že to nebude jednoduché, protože Libiš udělá na svém hřišti pro úspěch všechno. On je velký rozdíl mít před zimní pauzou devět nebo dvanáct bodů.

V posledním domácím utkání podzimu jste přivítali druhý celek divizní tabulky Újezd z Prahy 4. Hosté jsou nováčkem, když do soutěže postoupili jako vítěz přeboru Prahy, ale byli tři minuty od vítězství…

Újezd byl dobře organizovaný, vysoký mančaft. Podobně jako další divizní pražské kluby tam má řadu hráčů se zkušenostmi z vyšších soutěží, někteří si prošli třeba Spartou, Slavií, Boheminas. Ta remíza 1:1 je asi spravedlivá.

Jakou má divize letos úroveň?

Je to čtvrtá nejvyšší soutěž, kvalitu má, ale hlavně je tentokrát opravdu neskutečně vyrovnaná. Asi nejfotbalovějším mančaftem byly Neratovice, které jsou přitom v lepším středu tabulky na šestém místě.

Favoritem na postup se zdá být nyní vedoucí Česká Lípa, která má šestibodový náskok a v sobotu jede do Českého Brodu…

Myslím, že Česká Lípa, která vyhrála jedenáct ze čtrnácti zápasů a vlastně zatím ještě neprohrála, si za postupem jde.

Jaké budete mít vlastně do jara ambice?

Čekají nás těžká zápasy a ještě dlouhá cesta, navíc budeme mít náročný los. Teď se soustředíme na Libiš, pak na zimní přípravu a je jasné, že v jarní části musíme být ostražití i u klubů, které nejsou úplně top – třeba zrovna ten Český Brod, Štětí nebo Meteor Praha – a čekají nás venku. V jarní části se bude hrát nejen o postup, ale také o záchranu, každé střetnutí bude složité.

Už chystáte nějaké zimní změny?

Zatím nic neřešíme, ale máme nějaké kluky na hostování a nemůže nás být třináct. Pokusíme se kádr rozšířit a zejména směrem do ofenzívy i posílit.

Jak jste spokojeni s rezervou, která je momentálně v B. třídě šestá?

I tady jsme spokojeni. Jde o zajímavý mix čtyř pěti starších kluků a vedle nich získávají zkušenosti a výkonnostně rostou ti mladší, kteří se mohou připravovat případně naskočit do A mužstva.