Trenére, když se podíváme na průběh zápasu, tak jste asi ztratili tři body. „Určitě jsou ztracené. Bohužel, ale o poločas jsme na hráče apelovali, abychom nedostali hloupý gól a Kosmonosy nebyli ve hře. Bohužel přesně to se nám stalo, Z jednoduchého centru, který můžeme hlavou odehrát. Místo toho to Jelda zpracovává a míč se odrazí k soupeři. Tři naši hráči byli okolo něj a přesto přišlo snížení na 2:1. Zbytečně jsme se dostali pod tlak. Při gólu na 2:2 přišlo nedostoupení u lajny a srazili jsme si to. Z ničeho jsme dostali dva góly, ale poté jsme to trochu otevřeli. K penaltě se ani vyjadřovat nebudu, to nemá cenu.“

Mohli jste se uklidnit gólem na 3:1, ale největší příležitost zahodil Václav Černý. Jak moc důležitý byl tento okamžik?

„Už v prvním poločase mohl Kopťák navýšit vedení hlavou na 3:0. Potom mohl dát Venca na 3:1. Ale u Venci je to dlouhodobý problém i na tréninku. Z věcí, ze kterých by měl dávat góly, tak je nedává. Nemá vůbec čísla, což na jeho pozici potřebujeme. Nemůžeme se každý zápas spoléhat na Kopťáka, že dá vždycky tři góly. Efektivita druhých hráčů je prostě malá a nikdo se nepřidá, pokud to nejsou obránci.“

Opět se ukázalo, že jste nezachytili začátek zápasu. Během pár minut měl soupeř dvě velké příležitosti. Naopak vy jste do duelu naskočili až někdy v desáté minutě. Něco podobného přišlo i po přestávce. Kde je problém?

„Začátky utkání nám bohužel… Není to první ani poslední zápas, co se nám to stává. Při rozcvičce vypadali borci v pohodě a i jim to tam padalo. Myslím si, že i první poločas podle toho vypadal. Ale nevím, to je spíše otázka na hráče, aby zodpověděli, proč nejsou koncentrovaní od první minuty. Ve druhém poločase se událo to samé jako s Březovou. Musíme to nějakým stylem zavřít a takticky to dohrát. Ale zbytečně uděláme defenzivní chyby a úplně jsme promrhali výsledek.“

První poločas vypadal daleko fotbalověji, zatímco druhý byl spíše soubojový, což vám vůbec nesedí. Mohl to být hlavní aspekt toho, že se prohrálo? „Mně to třeba sedí, ale bohužel někteří hráči na tom nejsou soubojově tak, jak by měli. Je to pořád dokola. Divizní soutěž není jenom o fotbale, ale i o soubojích. U nás je třeba velké hřiště, takže nám to herně ještě jde. Ovšem když se přijede na malé hřiště, máme obrovský problém. Kluci si to musí uvědomit. Jenomže momentálně nás chodí jedenáct na trénink, takže je to těžké. Možná nám došly síly z těchto důvodů, protože není kam sáhnout.“

V příštím zápase vás čeká vedoucí Česká Lípa. Bude to pro vás duel o šest bodů?

„Vůbec to tak nevidím. Momentálně si myslím, že na špičku úplně nemáme. Už od začátku jsem říkal, že se chci držet kolem třetího místa, což jsme se tak nějak drželi. Ovšem přišla další facka a vracíme se zpátky. To samé nás potkalo s Vilémovem. Byly to zápasy, které by se měli dotáhnout do vítězného konce, ale srážejí nás. Bohužel nejsme tak vyspělí, jak bychom chtěli. Myslím si, že vyspělé mužstvo by si to pohlídalo a uhrálo by to třeba na 1:0. Prostě by si to pohlídalo.

Michal Luxa