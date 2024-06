Je to štístko chlap! Chomutovský útočník Jan Kopta je podepsaný pod postupem Chomutova do třetí ligy. Jeho branka v Chebu a vítězství 1:0 rozhodla o chomutovských oslavách.

Mistři divizní skupiny B z Chomutova. | Foto: FC Chomutov

Kopta se rozstřílel v pravý čas. Na jaře střelecky stagnoval, ale poslední dva zápasy? Tři branky. Před dvěma lety jeho branky rozhodly o postupu Mostu do třetí ligy, tentokrát to samé zopakoval s Chomutovem. Bravo!

„Krása, on ten poslední krok byl opravdu těžký, ale máme to. Bylo to náročné, hlavně psychicky, ne nadarmo se říká, že ten poslední krok je nejtěžší a my to vlastně rozhodli až v posledním kole. Ale o to je to vše sladčí,“ zářil těsně po skončeném zápase chomutovský šéf Radek Zaťko.

Kam za fotbalem: Chomutov čeká zápas roku. Bude slavit v Chebu postup?

Jeho svěřenec Jan Kopta těsnou výhru trefil v 19. minutě. Pak už se fanoušci branky nedočkali. V souběžně hraném zápase slavil chomutovský pronásledovatel z Kladna v Brodu, ale ani jeho vítězství na chomutovské parádě nic nezmění. Hraje se na vzájemné zápasy a ty má Chomutov s Kladnem lepší.

„Jsme opravdu šťastní, mohu potvrdit, že třetí ligu hrát chceme,“ dodal Radek Zaťko a fanoušci se tak už mohou těšit na vypjatá derby se sousedním Mostem nebo teplickou rezervou. Chomutov se vrací do třetí ligy po devíti letech. Naposledy ji hrál v roce 2015. Velký úspěch je to i pro mladého trenéra a bývalého ligového fotbalistu Tomáše Smolu.