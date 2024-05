Chomutovští fotbalisté nejsou ve válce. Díky bohu, nikdo neumírá, stále je to jen krásný sport. Ale i tady se dají atributy válečného běsnění použít – dokud si to nedobyl, tak to nemáš.

Nestačí vyhrát bitvu, musíte vyhrát válku. Chomutovští kluci před týdnem doma v zápase nejlepších ukázali Kladnu, že to myslí vážně. Vyždímali se do krve, Středočechy přehráli v nastaveném čase 2:1. Hnala je k tomu rekordní návštěva. Jenže není hotovo. Kulometné hnízdo s názvem třetí liga je ještě o kousek dál.

Fotbaloví špunti tlačí své idoly k postupu. Malují jim obrázky, posílají básně

Ždímat se musí Chomutov až do posledního kola. Přesně to popsal Filip Schreiner, kterého k rozhodující „kulce“ s Kladnem dohnala exkluzivní kulisa. Uvadal, nemohl, přesto se kousnul. Takhle se jede na krev a takhle se musí až do konce.

Jsem Mostečák. Před dvěma lety jsem si užíval postupovou jízdu Baníku Most z divize do třetí ligy. Teď to ze srdce přeji Chomutovu, ale vím, že je to ještě hromada práce. Ne nadarmo se říká, že poslední krok bývá nejtěžší… Tak se z toho hlavně neposrat!