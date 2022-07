Vilémov se protlačil do čtvrté nejvyšší soutěže přes Domoušice, kterým to finance a zázemí nedovolily kopat výš. Manažer týmu Libor Sklenář i trenér Vlastimil Chod hlásají, že nebudou pro ozdobu. Libor Sklenář to už takhle hlásil před lety a teď se potřetí do divize vrací. Každopádně už letos v krajském přeboru vilémovští kluci ukazovali, že nejsou nazdárci. Uvidíme na startu sezony až k nim dorazí Louny.