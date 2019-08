K prvnímu utkání nové sezony Divize skupiny B zajížděli hráči Chomutova na hřiště do Brandýsa nad Labem. I když byli v utkání lepší, nedokázali využít řadu svých šancí a nakonec si odvezli domů jen jeden bod.

„S jedním bodem rozhodně spokojeni nejsme. Remíza je pro nás málo. Soupeř byl sice kvalitní, ale my jsme si vytvořili čtyři brankové příležitosti, které jsme bohužel nevyužili. Domácí, kteří si prakticky žádné šance nevytvořili, tak nakonec vyhráli na penalty," okomentoval průběh zápasu manažer FC Chomutov Radek Zaťko.

Chomutov vstoupil do sezony s částečně pozměněným kádrem. Tým posílili dva noví hráči a na trenérské lavičce vystřídal Ladislava Doksanského, stále aktivní hráč Jan Hyneš. Ze dvou posli z Bosny a Hercegoviny nastoupil v základu do zápasu v obraně Edis Mušovič, který přišel na sever Čech ze známého Željezničaru Sarajevo. Jeho spoluhráč Said Bozalija pak přestoupil do Chomutova z týmu FK Slávija Istočno Sarajevo. Ten však do utkání nezasáhl. Oba hráči mají po odchodu Dominika Hány vyztužit obranu. „Jde o mladé a talentované hráče, a tak doufáme, že zde naplní svůj potenciál a pomohou nám v cestě za třetí ligou," řekl k jejich působení v Chomutově Zaťko.

Mimo Dominika Hány žádný další hráč tým neopustil a tak zůstal téměř celý kádr pohromadě. Domácí premiéru v nové sezoně budou mít hráči FC Chomutov tuto sobotu. V tradičním čase od 10:15 hodin na svém hřišti přivítají tým FK Meteor Praha VIII.

FK Brandýs nad Labem – FC Chomutov 0:0 (0:0) pk 4:2

Rozhodčí: Nenadál, Brychta, Zita. ŽK: 3/2. Diváci: 200.

FK Brandýs nad Labem: Lisa – Kaiser, Baloun, Klíma, Voženílek, Vostárek (70. Reichert ), Kovařík, Dosoudil, Stross (78. Sládek), Viskup, Šmejkal.

FC Chomutov: Švejda – Kubík, Hříbal, Chaloupka, Janošík, Klimeš, Mušovic, Gedeon, Mužík (83. Maršálek), Boček, Svoboda Lukáš (68. Příhonský).