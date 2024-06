Chomutov na jaře pořádně svým fanouškům zabrnkal na oběhovou soustavu. V zápase jara složil Kladno 2:1, ale nakonec se o postup hrálo až do posledního kola. Klaplo to!

„Oslavili jsme to parádně, hezkých pár dní se pařilo,“ chechtá se ještě při vzpomínkách na bouřlivé veselí jedenadvacetiletý krajní záložník Daniil Doleček jinak spolehlivý fotbalový tahoun, který vedle fotbalu sypal góly i za prvoligového futsalového nováčka z Baníku Chomutov. To bylo trošku trnem v oku trenérovi Tomáši Smolovi.

close info Zdroj: FC Chomutov zoom_in Mistři Divize B z Chomutova.

„Smoldovi se to moc nelíbilo, že kombinuji fotbal s futsalem, ale nakonec dobrý. Jo i futsalové zkušenosti pak člověk ve velkém fotbale využije a mne se to určitě hodně hodilo,“ přemítá Doleček, který s futsalovým Baníkem trápil v play off pražskou Slavii. Jaká je jeho budoucnost v Chomutově? Bude za něj hrát třetí ligu? „Těžko říct, přiznám se, že bych si rád zahrál i vyšší soutěž, třeba někde druhou ligu. Pokud by to ovšem nevyšlo, tak samozřejmě bych za Chomutov nastupoval i v ČFL, ale mým snem je zahrát si fotbal ještě trošku výše,“ říká hráč, který je původem z Ukrajiny. V Čechách žije osm let, ale i tak je zdrcený ruskou agresí a válkou, která v současnosti na Ukrajině probíhá.

„To je něco šíleného. Ta představa, že tam umírají děti, ženy, je pro mě hrozná. Neumím si vůbec představit, že jdu jako ti chlapi do války. Je to hrozné, co se tam děje,“ říká smutně Doleček. Na veselou notu se zpátky naladí, když si vzpomene na střeleckou soutěž s bývalým chomutovským kanonýrem Martinem Bočkem, který Dolečka vedl coby kouč právě ve futsalovém Baníku.

Boček, stála aktivní borec, kterému je 47 let, před pár lety nastřílel v útoku za Chomutov 25 gólů. To mu bylo 42 let. Doleček je přesně o polovinu mladší, ale na Bočka si nepřišel. Samozřejmě se spolu pošťuchovali. „Doly měl špičkovou sezonu. On jako krajní záložník to měl na góly celkem těžké ale stejně makal a dal spousty důležitých,“ řekl na Dolečkovo konto Martin Boček, trenér fotbalových Černovic.

„Já jsem chtěl Bóču alespoň dorovnat, ale to se mi nakonec nepodařilo. Nevadí, já jsem hlavně rád, že se nám povedl udělat postup, i když to bylo hodně dramatické. Jenže o to více krásnější,“ uzavírá Daniil Doleček.