Oba soupeře dělil před zápasem v tabulce pouze jediný bod. To slibovalo vyrovnané utkání. Oba týmy začaly rozvážně a k vidění byl fotbal plný krátkých přihrávek a kombinací na malém prostoru. Pro diváka fotbalová nuda trvala až do 34. minuty, kdy David Kurza poslal hosty do vedení. Po inkasovaném gólu se ale hra příliš nezměnila. Chomutov měl problém s přechodem do útoku a kombinace vázla. Hosté v těchto chvílích působili sebevědomě a domácím toho příliš nedovolili. Chomutov se snažil centrovat vysoké míče na Martina Bočka, ale těch se k němu mnoho nedostalo. Když už se vyhlášený chomutovský kanonýr dostal k zakončení, chyběla přesnost. Ve 40. minutě měli domácí největší šanci na vyrovnání. Boček se ocitl na hranici malého vápna přímo sám před brankářem Tomášem Martincem, ten ale jeho střelu z bezprostřední blízkosti reflexivně vyrazil na roh. Do šaten se tak šlo za jednogólového vedení hostů.

Ve druhém poločase Chomutov přidal. Zlepšil se pohyb a především hra záložní řady. Domácí se začali dostávat do šancí, ale výraznější převahu si nevytvořili. Lukáš Svoboda poslal do vápna několik vysokých míčů, ale domácí obrana byla v pohotovosti a tak střely končily většinou nad, nebo v rukou hostujícího gólmana. Pak se ale domácím přece jen podařilo vyrovnat. V 56. minutě se o to postaral Tomáš Janošík. S přibývajícím časem se Chomutov snažil rozhodnout zápas pro sebe. Zrodilo se několik šancí, ale také nebezpečných brejků hostů. Chvílemi se hrálo nahoru – dolů a zápas měl spád. Přiostřilo se také v osobních soubojích a rozhodčí museli krotit hráčské emoce především v týmu hostů. V 80. minutě se při obraném zákroku zranil brankář Březové Martinec a vystřídal ho Jan Kasl. Jenže ani jeho nedokázali chomutovští překonat a tak zápas skončil nerozhodně 1:1.

Pokutové kopy nejsou v téhle sezoně silnou stránkou Chomutova. Diváci proto čekali s napětím, jak to dopadne. Na rozhodnutí si však museli počkat až do deváté série. Do té doby byly všichni střelci úspěšní. Penaltový rozstřel začínal domácí Martin Boček, když už se vystřídali téměř všichni hráči, šel za domácí zahrávat v deváté sérii mladík Radek Kibal a opět nedal brankáři šanci. Po něm si postavil míč na značku Tomáš Bereczký. I když jeho střela směřovala k tyči a měla dostatečnou razanci, její směr domácí gólman Radim Švejda vystihl a vychytal tak Chomutovu druhý bod. I když většinu zápasu hosté vedli, byl jejich trenér s jedním bodem spokojený.

„Chomutov má kvalitní tým. Byl to hodně těžký soupeř. Jednoho bodu si velice cením. Druhý bod, to by bylo takové to pozlátko na zápase. My jsme rozhodující penaltu neproměnili, ale z naší strany to byl dobře odpracovaný zápas. Domů pojedeme celkem spokojení,“ okomentoval utkání trenér Březové Petr Peterka.

To domácí trenér, Jan Hyneš, už tolik spokojený nebyl. Nelíbil se mu výkon jeho týmu v prvním poločase. „Dnes jsme chtěli tři body. Jenže první poločas byl z naší strany hrozný, Bylo to ospalé, nikomu se nechtělo běhat, nikdo nechtěl útočit. Většinou jsme čekali vzadu,“ nešetřil kritikou Hyneš. S výkonem ve druhém poločase už byl spokojenější. „Řekli jsme si, že budeme víc útočit. Měli jsme dost šancí na to, abychom přidali druhý gól. Bohužel se nám to nepodařilo, ale naštěstí jsme poprvé vyhráli na penalty. Zápas se mohl vyvíjet jinak, pokud by se nám podařilo vyrovnat ještě v prvním poločase. Velkou šanci tam měl Martin Boček. Nepodařilo se a tak rozhodly penalty,“ uzavřel Hyneš.

Další utkání hraje Chomutov v sobotu 19. října v Rakovníku.

FC CHOMUTOV (modří) - FK Olympie Březová 1:1 (0:1) pk 9:8

Branky: 56. Tomáš Janošík – 34. David Kursa. Rozhodčí: Plzák, Krupka. Míč. ŽK: 2/3. Diváci: 184.

FC Chomutov: Švejda Radim – Kubík Vojtěch, Svoboda Lukáš, Klimeš Michal, Gedeon Patrik, Janošík Tomáš (79. Kibal Radek), Příhonský Radim, Boček Martin, Vávra Pavel (63. Maršálek Josef), Mužík Jan (72. Zeman Jakub), Chaloupka Marek.

FK Olympie Březová: Martinec Tomáš (82. Kasl Jan) – Peterka David, Horvát Dominik, Neumann Pave, Martinec Dan, Kursa David, Veselý Pavel (75. Dolejší Lukáš), Vrtělka Vít, Kravar Matěj, Šaloun Jiří, Vaněček David (88. Bereczký Tomáš).

Tabulka DIVIZE B

1 SK Český Brod z.s. 28

2 FK Baník Souš z.s. 27

3 FK Meteor Praha VIII, z.s. 21

4 FK Ostrov, z.s. 19

5 FC CHOMUTOV, s.r.o. 18

6 SK Aritma Praha, z.s. 17

7 FK Neratovice-Byškovice 16

8 FK Olympie Březová, z.s. 16

9 SK Kladno, z. s. 15

10 SK Slaný, z.s. 10

11 FK SEKO LOUNY z.s. 10

12 FK Brandýs n.L. 10

13 SK Štětí, z.s. 10 10

14 FK Arsenal Česká Lípa,z.s. 8

15 TJ TATRAN Rakovník, z.s. 8

16 MFK Dobříš 10 7