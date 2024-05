O zápase sezony s Kladnem: Strašně náročný, strašně fyzicky náročný utkání. A vlastně i psychicky. Bylo skoro narváno, soupeř se na nás připravoval, věděl, že je to jejich poslední možnost. Teď už si troufám říct, že to urveme, že si to nenecháme utéct. Dali jsme góla v 95. minutě, ale na to už se historie neptá, důležité je, že máme tři body a že jsme první v tabulce o devět bodů.

Thriller jako v Hollywoodu rozsekl Schreiner. Chomutov klepe na bránu třetí ligy

O zbytku sezony, ve které chybí šest kol: Nebudu sice říkat, že už je to hotové, nikdy to není hotové. Musíme makat do posledního kola. Až to bude hotové ve smyslu, že už nás nikdo přejít nemůže, tak si to potvrdíme. Ale do té doby musíme furt makat. Vidíme, že na všechny máme, že když chceme, tak nás nikdo nepřehraje.

O dramatu a vedení v tabulce: Bylo by krásné mít dvacet bodů náskok, kdo by to nechtěl. Na druhou stranu, vidíte to tady sami – lidi chodí, baví je to. Kdyby to nebylo drama, tak si troufnu říct, že tady tolik lidí ani není.

O atmosféře hitu s Kladnem, kam přišlo 1 843 diváků: Nádhera. Jsem opravdu rád, že přišlo tolik lidí. Konečně jsme taky měli kotel, což nám trošku předtím chybělo. Hráli jsme potom úplně jinak. Tam jste viděl v 93. minutě, já už necítil nohy, ale pro ty lidi je to nádhera. Já prostě musel, makal, poslední šance a buď to tam padne, nebo ne. Pro ty lidi to udělám.